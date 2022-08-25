​Анчелотти признан лучшим тренером сезона по версии УЕФА

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти получил приз лучшему тренеру прошлого сезона по версии УЕФА. Итальянский специалист был награждён после завершения жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов. Награду Анчелотти вручил президент УЕФА Александер Чеферин.

Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Карло Анчелотти «Реал» завоевал трофей Лиги чемпионов. В финальной игре в Париже «сливочные» обыграли «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Не забудьте ознакомиться с результатами жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2022/2023. «Реал» выступит в одной группе с «РБ Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком».