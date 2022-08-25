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Лига чемпионов

​Анчелотти признан лучшим тренером сезона по версии УЕФА

 
25 Августа 2022 • 20:10 Комментировать

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти получил приз лучшему тренеру прошлого сезона по версии УЕФА. Итальянский специалист был награждён после завершения жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов. Награду Анчелотти вручил президент УЕФА Александер Чеферин.

Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Карло Анчелотти «Реал» завоевал трофей Лиги чемпионов. В финальной игре в Париже «сливочные» обыграли «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Не забудьте ознакомиться с результатами жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2022/2023. «Реал» выступит в одной группе с «РБ Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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