Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Бавария», «Барселона» и «Интер» - в одной группе: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов молния

 
25 Августа 2022 • 20:01 Комментировать (7)

В Стамбуле завершилась жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов 2022/2023. По итогам мероприятия были сформированы следующие квартеты: 

Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».

Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».

Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория» Пльзень.

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».

Группа Е: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.

Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтёр», «Селтик».

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».

Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» Хайфа.

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут уже очень скоро - 6 и 7 сентября. 

Напомним, что трофей Лиги чемпионов в этом сезоне будет защищать мадридский «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (7)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sierge
25 Августа 2022 в 21:36
Что кому плохого сделала Виктория Плызень?
Bartimeus
25 Августа 2022 в 21:29
Интересно против Баварии будет ли новый разгром, немцы на Барсу заряжены все 90 минут. Время у Барсы есть наладить стабильность и сыгранность, хочется верить в лучшее. Интер тоже не подарок, группа сложная.
Аяксу тоже непросто будет, с такими потерями основного состава вообще сложно что-то прогнозировать. Мазрауи, Тальяфико, Гравенберг, Мартинес, Алле, Антони возможно - список внушительный. Новичков правда тоже много, если вольются, шансы на выход из группы появятся.
Misha_diablo_football
25 Августа 2022 в 20:33
бедной Барсе хана (снова Бавария попалась) посмотрим как Лева проявит себя против своих. Группы B и D очень ровные получились любой может занят первое или последнее место. А в остальных группах все более или менее ясно. Пожелаем удачи единственному представителю СНГ - Шахтеру, им вполне по силам пройти в плей-офф ЛЧ 22/23..
Alex1972
25 Августа 2022 в 20:30
Группа С - песня, почти как гимн ЛЧ.... Красота...
ARTUR
25 Августа 2022 в 20:29
У Реала вообще прогулка шикардос , Лейпциг с тодеско просто двороваяч команда , Шахтер не тот , ну и Селтик из прошлого века ...
ARTUR
25 Августа 2022 в 20:25
мощнейшая группа у Барсы , ПСЖ тоже неплохая компашка , Севилие будет очень сложно , наконец то серьезные игры!!
Vladik1993-25
25 Августа 2022 в 20:24
Я думал что глоры барсы уже написали что Перес всё купил!А они чо та запаздывают!!)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
21:38 · Италия. Серия А
Мальдини – о жеребьёвке Лиги чемпионов: «Мы довольны группой, в которую попал «Милан»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Два бельгийца попали в тройку лучших игроков года по версии УЕФА
21:26 · Лига чемпионов
Клопп прокомментировал результаты жеребьёвки
20:51 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Анчелотти – лучший тренер в мире»
20:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Футболу очень повезло с Бензема» 1
20:19 · Лига чемпионов
Бензема вручили награду лучшему игроку сезона по версии УЕФА 2
20:10 · Лига чемпионов
​Анчелотти признан лучшим тренером сезона по версии УЕФА
19:18 · Лига чемпионов
​Сакки получил специальный приз от президента УЕФА
18:35 · Лига чемпионов
Жеребьёвка Лиги чемпионов - прямая трансляция
10:07 · Лига чемпионов
Известен единственный российский футболист, который может сыграть в Лиге чемпионов 3
07:06 · Лига чемпионов
Турецкие клубы впервые за 27 лет не сыграют в Лиге чемпионов
00:44 · Лига чемпионов
Хайкин не сыграет в Лиге чемпионов - «Боде-Глимт» проиграл загребскому «Динамо»
00:23 · Шотландия
Впервые за 15 лет сразу два шотландских клуба сыграют в групповой стадии Лиги чемпионов
00:22 · Лига чемпионов
ПСВ впервые в своей истории проиграл дома в квалификации Лиги чемпионов
24 Августа
23:58 · Лига чемпионов
«Копенгаген» выстоял в Турции
Все новости
Рекомендуем