В Стамбуле завершилась жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов 2022/2023. По итогам мероприятия были сформированы следующие квартеты:
Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».
Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».
Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория» Пльзень.
Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».
Группа Е: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.
Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтёр», «Селтик».
Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».
Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» Хайфа.
Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут уже очень скоро - 6 и 7 сентября.
Напомним, что трофей Лиги чемпионов в этом сезоне будет защищать мадридский «Реал».
Аяксу тоже непросто будет, с такими потерями основного состава вообще сложно что-то прогнозировать. Мазрауи, Тальяфико, Гравенберг, Мартинес, Алле, Антони возможно - список внушительный. Новичков правда тоже много, если вольются, шансы на выход из группы появятся.
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