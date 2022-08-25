В Стамбуле завершилась жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов 2022/2023. По итогам мероприятия были сформированы следующие квартеты:

Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».

Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».

Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория» Пльзень.

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».

Группа Е: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.

Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтёр», «Селтик».

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».

Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» Хайфа.

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут уже очень скоро - 6 и 7 сентября.

Напомним, что трофей Лиги чемпионов в этом сезоне будет защищать мадридский «Реал».