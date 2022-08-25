​Сакки получил специальный приз от президента УЕФА

В Стамбуле началась церемония жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов. В начале мероприятия специальный приз от президента УЕФА получил известный в прошлом тренер «Милана» Арриго Сакки.

Сакки получил награду из рук президента УЕФА Александера Чеферина, после чего поделился своими радостными эмоциями.

Арриго Сакки считается одним из тренеров, которые серьёзно повлияли на футбол, оставив важное наследие.

Отметим, что специальный приз от президента УЕФА из года в год получают личности, которые внесли свой вклад в развитие футбола.

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