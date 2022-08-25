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Лига чемпионов

​Сакки получил специальный приз от президента УЕФА

 
25 Августа 2022 • 19:18 Комментировать

В Стамбуле началась церемония жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов. В начале мероприятия специальный приз от президента УЕФА получил известный в прошлом тренер «Милана» Арриго Сакки.

Сакки получил награду из рук президента УЕФА Александера Чеферина, после чего поделился своими радостными эмоциями.

Арриго Сакки считается одним из тренеров, которые серьёзно повлияли на футбол, оставив важное наследие.

Отметим, что специальный приз от президента УЕФА из года в год получают личности, которые внесли свой вклад в развитие футбола.

Не пропустите текстовую трансляцию жеребьёвки Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Арриго Сакки Александер Чеферин
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