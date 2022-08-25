Известен единственный российский футболист, который может сыграть в Лиге чемпионов

На этой неделе состоялись ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники групповой стадии престижного клубного турнира.

Стоит отметить, что в основной раунд не смог пробиться норвежский «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин. Скандинавский коллектив по сумме двухматчевого противостояния уступил хорватскому «Динамо».

Таким образом, остался только один российский футболист, который может принять участие в сезоне-2022/2023 Лиги чемпионов. Это страж ворот леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв.