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Лига чемпионов

Известен единственный российский футболист, который может сыграть в Лиге чемпионов

 
25 Августа 2022 • 10:07 Комментировать (1)

На этой неделе состоялись ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники групповой стадии престижного клубного турнира.

Стоит отметить, что в основной раунд не смог пробиться норвежский «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин. Скандинавский коллектив по сумме двухматчевого противостояния уступил хорватскому «Динамо».

Таким образом, остался только один российский футболист, который может принять участие в сезоне-2022/2023 Лиги чемпионов. Это страж ворот леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв
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Комментарии (1)
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ARTUR
25 Августа 2022 в 10:31
Звучит конечно дико . Люди , подскажите кто ни будь , после отстранения Российских команд , кто занял эту нишу ??
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