Турецкие клубы впервые за 27 лет не сыграют в Лиге чемпионов

На этой неделе стали известны все участники групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Примечательно, что в их числе не оказалось представителей турецкой Суперлиги.

Напомним, что в отборочном раунде «Фенербахче» вылетел от киевского «Динамо», а «Трабзонспор» оказался слабее датского «Копенгагена».

Таким образом, турецкие команды не вышли в основной этап Лиги чемпионов впервые с сезона-1995/1996.

Напомним, что жеребьевка группового раунда самого престижного клубного турнира Европы состоится сегодня, 25 августа.

Финальный матч этого розыгрыша примет Стамбул.