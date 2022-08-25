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Лига чемпионов

Турецкие клубы впервые за 27 лет не сыграют в Лиге чемпионов

 
25 Августа 2022 • 07:06 Комментировать
Копенгаген
2:1
Трабзонспор
окончен

На этой неделе стали известны все участники групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Примечательно, что в их числе не оказалось представителей турецкой Суперлиги.

Напомним, что в отборочном раунде «Фенербахче» вылетел от киевского «Динамо», а «Трабзонспор» оказался слабее датского «Копенгагена».

Таким образом, турецкие команды не вышли в основной этап Лиги чемпионов впервые с сезона-1995/1996.

Напомним, что жеребьевка группового раунда самого престижного клубного турнира Европы состоится сегодня, 25 августа.

Финальный матч этого розыгрыша примет Стамбул.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Трабзонспор Лига Чемпионов
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