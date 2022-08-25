Хайкин не сыграет в Лиге чемпионов - «Боде-Глимт» проиграл загребскому «Динамо»

Загребское «Динамо» обыграло в квалификационном матче Лиги чемпионов «Боде-Глимт», заработав путевку в групповой раунд самого престижного турнира Европы. Таким образом, российский вратарь Никита Хайкин не сможет сыграть в этом сезоне в ЛЧ.
Хайкина подвела оборона, до дополнительного времени все шло нормально, и в дополнительное время тоже, но за четыре минуты до конца норвежцы зевнули опасную атаку, оставив Хайкина наедине с Дрмичем.
Первую попытку пробить с линии штрафной голкипер блокировал, но Дрмич подобрал мяч и смог пробить еще раз через частокол четверых подоспевших к ситуации игроков норвежского клуба.
После этого четвертый гол «Динамо» уже мало что менял, «Боде-Глимт» особо и не пытался спастись.
Протокол игры
|(1:0) Оршич Мислав4'
|(2:0) Петкович Бруно35'
|70'Грёнбек Альберт (2:1)
|(3:1) Дрмич Йосип117'
|(4:1) Бочкай Петар120'
Ливакович Доминик•Ристовски Стефан91' (Бочкай Петар (91') •Шутало Бошко•Перич Дино74' (Дилавер Эмир (74') •Любичич Роберт•Иванушец Лука•Адеми Ариян91' (Мохаррами Садех (91') • 109'Батурина Мартин60' (Гояк Амер (60') • 93'Шпикич Дарио60' (Эмрели Махир (60') •Петкович Бруно•Оршич Мислав82' (Дрмич Йосип (82')
Хайкин Никита•Сампстед Альфонс•Амундсен Исак106' (Конрадсен Андрес (106') •Хейбротен Мариус•Вембангомо Брис 59'111' (Хьераннсен-Скёу Аск (111') •Ветлесен Уго106' (Хеберг-Ветти Геуте (106') •Хаген Элиас63' (Грёнбек Альберт (63') •Салтнес Ульрик•Мугиша Джоэл 90'104' (Кумсан Джилберт (104') •Сальвесен Ларс-Йорген63' (Эспейор Рунар (63') •Пеллегрино Амаль
24 августа. Стадион "Максимир" (Загреб).
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