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Лига чемпионов

Хайкин не сыграет в Лиге чемпионов - «Боде-Глимт» проиграл загребскому «Динамо»

 
25 Августа 2022 • 00:44 Комментировать
Динамо Загреб
4:1
Будё-Глимт
окончен после доп. времени

Загребское «Динамо» обыграло в квалификационном матче Лиги чемпионов «Боде-Глимт», заработав путевку в групповой раунд самого престижного турнира Европы. Таким образом, российский вратарь Никита Хайкин не сможет сыграть в этом сезоне в ЛЧ.

Хайкина подвела оборона, до дополнительного времени все шло нормально, и в дополнительное время тоже, но за четыре минуты до конца норвежцы зевнули опасную атаку, оставив Хайкина наедине с Дрмичем.

Первую попытку пробить с линии штрафной голкипер блокировал, но Дрмич подобрал мяч и смог пробить еще раз через частокол четверых подоспевших к ситуации игроков норвежского клуба.

После этого четвертый гол «Динамо» уже мало что менял, «Боде-Глимт» особо и не пытался спастись.

Протокол игры  
Динамо Загреб4:1Будё-Глимт
(1:0) Оршич Мислав4'  
(2:0) Петкович Бруно35'  
  70'Грёнбек Альберт (2:1)
(3:1) Дрмич Йосип117'  
(4:1) Бочкай Петар120'  
Ливакович ДоминикРистовски Стефан 91' (Бочкай Петар ( 91') Шутало БошкоПерич Дино 74' (Дилавер Эмир ( 74') Любичич РобертИванушец ЛукаАдеми Ариян 91' (Мохаррами Садех ( 91'  109') Батурина Мартин 60' (Гояк Амер ( 60'  93') Шпикич Дарио 60' (Эмрели Махир ( 60') Петкович БруноОршич Мислав 82' (Дрмич Йосип ( 82')
Запасные: Марин АнтониоМенало ЛукаЗагорац ДаниэльТеофил-Катерин КевинНевистич Иван
Хайкин НикитаСампстед АльфонсАмундсен Исак 106' (Конрадсен Андрес ( 106') Хейбротен МариусВембангомо Брис  59' 111' (Хьераннсен-Скёу Аск ( 111') Ветлесен Уго 106' (Хеберг-Ветти Геуте ( 106') Хаген Элиас 63' (Грёнбек Альберт ( 63') Салтнес УльрикМугиша Джоэл  90' 104' (Кумсан Джилберт ( 104') Сальвесен Ларс-Йорген 63' (Эспейор Рунар ( 63') Пеллегрино Амаль
Запасные: Лунд Юлиан ФайеFredrik SjovoldСёрли СондреАндерсен Маркус
24 августа. Стадион "Максимир" (Загреб).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Загреб Никита Хайкин Боде-Глимт
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окончен Трабзонспор 0:0 Копенгаген 2.07 3.60 3.40
окончен ПСВ 0:1 Рейнджерс
окончен после доп. времени Динамо Загреб 4:1 Будё-Глимт
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