Хайкин не сыграет в Лиге чемпионов - «Боде-Глимт» проиграл загребскому «Динамо»

Загребское «Динамо» обыграло в квалификационном матче Лиги чемпионов «Боде-Глимт», заработав путевку в групповой раунд самого престижного турнира Европы. Таким образом, российский вратарь Никита Хайкин не сможет сыграть в этом сезоне в ЛЧ.

Хайкина подвела оборона, до дополнительного времени все шло нормально, и в дополнительное время тоже, но за четыре минуты до конца норвежцы зевнули опасную атаку, оставив Хайкина наедине с Дрмичем.

Первую попытку пробить с линии штрафной голкипер блокировал, но Дрмич подобрал мяч и смог пробить еще раз через частокол четверых подоспевших к ситуации игроков норвежского клуба.

После этого четвертый гол «Динамо» уже мало что менял, «Боде-Глимт» особо и не пытался спастись.