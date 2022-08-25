В ночь на четверг определились все участники группового раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23.
Первая корзина: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту» и «Аякс».
Вторая корзина: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэм».
Третья корзина: «Боруссия» Дортмунд, «Зальцбург», «Шахтёр», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг» Лиссабон и «Байер».
Четвертая корзина: «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория» Пльзень, «Маккаби» Хайфа, «Копенгаген», «Глазго Рейнджерс» и «Динамо» Загреб.
Жеребьёвка стартует 25 августа в 19:00. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.
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