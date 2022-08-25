Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Определились все участники группового раунда Лиги чемпионов

 
25 Августа 2022 • 00:40 Комментировать

В ночь на четверг определились все участники группового раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23.

 

Первая корзина: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту» и «Аякс».

 

Вторая корзина: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэм».

 

Третья корзина: «Боруссия» Дортмунд, «Зальцбург», «Шахтёр», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг» Лиссабон и «Байер».

 

Четвертая корзина: «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория» Пльзень, «Маккаби» Хайфа, «Копенгаген», «Глазго Рейнджерс» и «Динамо» Загреб.

 

Жеребьёвка стартует 25 августа в 19:00. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Трабзонспор 0:0 Копенгаген 2.07 3.60 3.40
окончен ПСВ 0:1 Рейнджерс
окончен после доп. времени Динамо Загреб 4:1 Будё-Глимт
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Августа
00:44 · Лига чемпионов
Хайкин не сыграет в Лиге чемпионов - «Боде-Глимт» проиграл загребскому «Динамо»
00:23 · Шотландия
Впервые за 15 лет сразу два шотландских клуба сыграют в групповой стадии Лиги чемпионов
00:22 · Лига чемпионов
ПСВ впервые в своей истории проиграл дома в квалификации Лиги чемпионов
24 Августа
23:58 · Лига чемпионов
«Копенгаген» выстоял в Турции
23:54 · Лига чемпионов
«Рейнджерс» одолел ПСВ и сыграет в Лиге чемпионов
23:47 · Лига чемпионов
Бобан назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
19:23 · Лига чемпионов
Нападающему «Бенфики» наложили 15 швов 1
15:39 · Лига чемпионов
PARI: почти 100% клиентов ставят на «ПСВ» против «Рейнджерс»
15:26 · Лига чемпионов
​Бензема получит награду от УЕФА – источник
11:58 · Лига чемпионов
УЕФА объявила символическую сборную прошлого сезона Лиги чемпионов, 9 из 11 игроков – представители «Реала» и «Ливерпуля» 29
07:06 · Лига чемпионов
Тренер «Бенфики» высказался о выходе в Лигу чемпионов
06:38 · Лига чемпионов
Луческу: «Динамо» могло пропустить 6-7 голов от «Бенфики»
05:17 · Лига чемпионов
Станкович прокомментировал шокирующий вылет «Црвены Звезды» из Лиги чемпионов
23 Августа
23:59 · Лига чемпионов
Дурацкий автогол на 90-й минуте оставил «Црвену Звезду» без Лиги чемпионов 3
23:53 · Лига чемпионов
Разница в классе - киевское «Динамо» ещё раз уступило «Бенфике»
Все новости
Рекомендуем