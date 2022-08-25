ПСВ впервые в своей истории проиграл дома в квалификации Лиги чемпионов

Голландский ПСВ, который неизменно пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов, в этом сезоне остался не у дел, проиграв в домашнем матче «Глазго Рейнджерс». Удача улыбнулась шотландцам в начале второго тайма, когда Чолак успешно завершил момент, возникший после грубой ошибки обороны ПСВ. Отыграться явно подуставшие голландцы так и не сумели.

Таким образом, ПСВ потерпел свое первое поражение в домашних матчах квалификации Лиги чемпионов. Это была уже четырнадцатая подобная игра для клуба из Эйндховена, в одиннадцати матчах он победил, две игры закончились вничью, и теперь пришло первое поражение.