«Копенгаген» выстоял в Турции

После победы в первом матче датский «Копенгаген» сумел выстоять в игре с «Трабзонспором», добыв необходимый ничейный результат.
Это означает, что датский клуб, в последние годы приучивший нас к выступлениям в Лиге чемпионов, сыграет там и в этот раз.
Ну а «Трабзонспор» попробует попытать счастья в Лиге Европы.
Протокол игры
Чакыр Угурджан•Стрюгер-Ларсен Йенс•Бартра Марк• 90'Денсвил Стефано•Элмалы Эврен Эрен•Токёз Дорукхан73' (Куасси Жан (73') •Сиопис Манолис•Эмюр Абдулкадир66' (Трезеге (66') •Барди Энис•Джанини Жорже79' (Бакасетас Тасос (79') •Корнелиус Андреас
Райан Мэтт• 68'Дикс Кевин•Вавро Денис•Хочолава Давид•Кристансен Виктор• 23'Лерагер Лукас85' (Лунд Йенсен Вальдемар (85') •Зека Карлос•Фальк Расмус•Классон Виктор 48'79' (Харальдссон Хакон-Арнар (79') •Биэл Пеп79' (Карамоко Мамуду (79') •Дарами Мохаммед63' (Мукайру Пол (63')
24 августа. Стадион "Medical Park Stadium".
Бан пользователя