«Копенгаген» выстоял в Турции

После победы в первом матче датский «Копенгаген» сумел выстоять в игре с «Трабзонспором», добыв необходимый ничейный результат.

Это означает, что датский клуб, в последние годы приучивший нас к выступлениям в Лиге чемпионов, сыграет там и в этот раз.

Ну а «Трабзонспор» попробует попытать счастья в Лиге Европы.