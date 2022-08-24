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Лига чемпионов

«Копенгаген» выстоял в Турции

 
24 Августа 2022 • 23:58 Комментировать
Трабзонспор
0:0
Копенгаген
окончен

После победы в первом матче датский «Копенгаген» сумел выстоять в игре с «Трабзонспором», добыв необходимый ничейный результат.

Это означает, что датский клуб, в последние годы приучивший нас к выступлениям в Лиге чемпионов, сыграет там и в этот раз.

Ну а «Трабзонспор» попробует попытать счастья в Лиге Европы.

Протокол игры  
Трабзонспор0:0Копенгаген
Чакыр УгурджанСтрюгер-Ларсен ЙенсБартра Марк  90'Денсвил СтефаноЭлмалы Эврен ЭренТокёз Дорукхан 73' (Куасси Жан ( 73') Сиопис МанолисЭмюр Абдулкадир 66' (Трезеге ( 66') Барди ЭнисДжанини Жорже 79' (Бакасетас Тасос ( 79') Корнелиус Андреас
Запасные: Taha AltikardesХасполат ДогуканГедикли ЭмреханУго ВиторЭрдоган ЮсуфMuhammet TepeKerem SenМорадаоглу Каган
Райан Мэтт  68'Дикс КевинВавро ДенисХочолава ДавидКристансен Виктор  23'Лерагер Лукас 85' (Лунд Йенсен Вальдемар ( 85') Зека КарлосФальк РасмусКлассон Виктор  48' 79' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 79') Биэл Пеп 79' (Карамоко Мамуду ( 79') Дарами Мохаммед 63' (Мукайру Пол ( 63')
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханElias Jelert KristensenСтаменич МаркоАнкерсен ПетерБабакар ХоумаАмоо АкинкунмиЙоханнессон Исак-Бергманн
24 августа. Стадион "Medical Park Stadium".

 

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окончен Трабзонспор 0:0 Копенгаген 2.07 3.60 3.40
окончен ПСВ 0:1 Рейнджерс
Идет 105 минута Динамо Загреб 2:1 Будё-Глимт
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