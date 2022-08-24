«Рейнджерс» одолел ПСВ и сыграет в Лиге чемпионов

Отыграться явно подуставшие голландцы так и не сумели.
Протокол игры
|60'Чолак Антонио-Мирко (0:1)
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре 27'62' (Тиль Гус (62') •Обиспо Армандо• 84'Макс Филипп85' (Ван Гинкел Марко (85') • 88'Сангаре Ибрахим•Верман Йоэй•Гутьеррес Эрик62' (Мвене Филипп (62') • 69'Сайбари Исмаэль76' (Винисиус Карлос (76') •Де Йонг Люк46' (Симонс Хави (46') • 90'Гакпо Коди
Маклафилин Джон•Тавернье Джеймс•Голдсон Коннор•Сэндс Джеймс•Баришич Борна• 72'Ландстрем Джон• 64'Камара Глен73' (Райт Скотт (73') •Лоуренс Том73' (Арфилд Скотт (73') •Тильман Малик•Чолак Антонио-Мирко90' (Сакала Фэшн (90') •Кент Райан 66'
24 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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