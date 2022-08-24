«Рейнджерс» одолел ПСВ и сыграет в Лиге чемпионов

Голландский ПСВ, который неизменно пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов, в этом сезоне остался не у дел, проиграв в домашнем матче «Глазго Рейнджерс». Удача улыбнулась шотландцам в начале второго тайма, когда Чолак успешно завершил момент, возникший после грубой ошибки обороны ПСВ.

Отыграться явно подуставшие голландцы так и не сумели.