Бобан назвал своих фаворитов Лиги чемпионов

Знаменитый хорватский полузащитник Звонимир Бобан, прославивший себя шестимесячной дисквалификацией за удар ногой в стиле Кантона боснийского полицейского в мае 1990 года, высказал свое мнение по поводу предстоящей Лиги чемпионов.

Бобан назвал своих фаворитов турнира, действующим победителем которого является мадридский «Реал».

- Каждая Лига чемпионов - это шедевр. Это турнир, который лучше всего показывает прелесть футбола. У него тысячи причин быть любимым. Мои фавориты в новом сезоне? Это «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария», - цитирует Бобана La Gazzetta Dello Sport.

Любопытно, что свой бывший клуб «Милан» Бобан даже не упомянул, как и действующего победителя турнира.