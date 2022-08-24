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Лига чемпионов

Бобан назвал своих фаворитов Лиги чемпионов

 
24 Августа 2022 • 23:47 Комментировать

Знаменитый хорватский полузащитник Звонимир Бобан, прославивший себя шестимесячной  дисквалификацией за удар ногой в стиле Кантона боснийского полицейского в мае 1990 года, высказал свое мнение по поводу предстоящей Лиги чемпионов.

Бобан назвал своих фаворитов турнира, действующим победителем которого является мадридский «Реал».

- Каждая Лига чемпионов - это шедевр. Это турнир, который лучше всего показывает прелесть футбола. У него тысячи причин быть любимым. Мои фавориты в новом сезоне? Это «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария», - цитирует Бобана La Gazzetta Dello Sport.

Любопытно, что свой бывший клуб «Милан» Бобан даже не упомянул, как и действующего победителя турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити ПСЖ Звонимир Бобан
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