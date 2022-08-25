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Лига чемпионов

На этот раз без «Зенита»: Анонс жеребьёвки Лиги чемпионов

 
25 Августа 2022 • 00:38 Комментировать

В четверг в Стамбуле пройдёт жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анонсирует церемонию и рассказывает обо всех её деталях.

Когда пройдёт жеребьёвка

Торжественная церемония жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в четверг, 25 августа. Мероприятие стартует в 19:00 по московскому времени. Стоит сказать, что процедура не будет слишком быстрой, поскольку программа вечера предусматривает ещё и вручение наград по итогам прошлого сезона.

Следить за жеребьёвкой во всех красках можно будет на портале LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.

 

Кто участвует

На групповой стадии Лиги чемпионов по обыкновению выступят 32 команды. Для проведения жеребьёвки они были разбиты на четыре корзины. В первую корзину попали действующие победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также чемпионы шести лучших лиг УЕФА по рейтингу. «Реал» выиграл и Лигу чемпионов, и чемпионат Испании, поэтому в первую корзину попал чемпион седьмой по рангу ассоциации – «Аякс».

Что касается корзин со второй по четвёртую, то там команды распределены по их клубному рейтингу УЕФА.

Стоит напомнить, что клубы из России в еврокубковом сезоне не участвуют из-за санкций со стороны УЕФА.

Состав корзин перед жеребьёвкой Лиги чемпионов

Корзина 1
Корзина 2
Корзина 3
Корзина 4
РеалЛиверпульБоруссия ДРейнджерс
АйнтрахтЧелсиЗальцбургДинамо Загреб
Манчестер СитиБарселонаШахтёрМарсель
МиланЮвентусИнтерКопенгаген
БаварияАтлетикоНаполиБрюгге
ПСЖСевильяБенфикаСелтик
ПортуРБ ЛейпцигСпортингВиктория Пльзень
АяксТоттенхэмБайерМаккаби Хайфа

 

Процедура жеребьёвки

Процесс жеребьёвки прост до неприличия. Участники церемонии будут распределять команды по группам, переходя от одной корзины к другой. В каждой из 8 сформированных групп будет по одному представителю из каждой корзины.

Существует всего два ограничения:

- во-первых, команды из одной страны не могут попасть в одну группу;

- во-вторых, если страна представлена несколькими клубами, то они разбиваются на пары.

Например, четыре клуба из Англии образуют две пары, чтобы две команды непременно попали в группы от А до D, а другие две команды – в группы от Е до H. Это гарантирует то, что две английские команды будут играть во вторник, а две – в среду. Интересы телевидения никто не отменял. Какими именно будут пары, станет известно перед жеребьёвкой.

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Когда пройдут матчи

Из-за чемпионата мира календарь группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне необычный. Матчи первого тура пройдут 6-7 сентября, второго – 13-14 сентября, третьего – 4-5 октября, четвёртого – 11-12 октября, пятого – 25-26 октября, а шестого – 1-2 ноября. Как видим, пришлось уплотниться.

Жеребьёвка 1/8 финала состоится уже 7 ноября.

 

Что ещё будет интересного

По ходу церемонии жеребьёвки группового этапа УЕФА раздаст ряд наград по итогам прошлого сезона. Главные из них – это награды лучшему футболисту и футболистке сезона, а также награды лучшим тренерам в мужском и женском футболе.

Отметим, что на приз лучшему игроку прошлого сезона по версии УЕФА претендуют Карим Бензема, Тибо Куртуа и Кевин де Брёйне. А в финальный шорт-лист номинантов на награду лучшему тренеру сезона в мужском футболе попали Карло Анчелотти, Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.  

Подготовил Александр Тихий.

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Реал Мадрид Интер Милан Милан Тоттенхэм Челси Ливерпуль Ювентус Бавария Барселона Манчестер Сити ПСЖ Лига Чемпионов Наполи
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