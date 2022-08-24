​Бензема получит награду от УЕФА – источник

В четверг в Стамбуле пройдёт жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов. В процессе мероприятия УЕФА раздаст ряд индивидуальных наград по итогам прошлого еврокубкового сезона.

Как сообщает AS, приз лучшему футболисту достанется нападающему «Реала» Кариму Бензема.

Напомним, что в финальную тройку номинантов, помимо Карима Бензема, попали Тибо Куртуа и Кевин де Брёйне.

В сезоне 2021/2022 «Реал» выиграл Лигу чемпионов. Карим Бензема в розыгрыше турнира провёл 12 матчей, в которых забил 15 голов и отдал один результативный пас на партнёра.

Добавим, что Карима Бензема считают главным претендентом на «Золотой мяч».