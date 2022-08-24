УЕФА объявила символическую сборную прошлого сезона Лиги чемпионов, 9 из 11 игроков – представители «Реала» и «Ливерпуля»

Стала известна символическая сборная прошлого сезона Лиги чемпионов. УЕФА добавила туда 11 лучших футболистов прошлого розыгрыша турнира, победителем которого стал мадридский «Реал».
Сборная выглядит следующим образом: Тибо Куртуа, Трент-Александер Арнольд, Виргил ван Дейк, Антонио Рюдгиер, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Лука Модрич, Кевин де Брёйне, Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Килиан Мбаппе.
Завтра пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23. Мероприятие назначено в Стамбуле, где будет проходить решающий матч турнира.
Напомним, российские клубы не примут участие в следующем розыгрыше еврокубков.
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