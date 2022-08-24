Тренер «Бенфики» высказался о выходе в Лигу чемпионов

Рулевой португальской «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал выход своей команды в групповую стадию Лиги чемпионов по итогам противостояния с киевским «Динамо».

«Теперь я чувствую облегчение. Я доволен выступлением подопечных. Мы заслуженно вышли в групповой раунд Лиги чемпионов. «Бенфика» одержала победу, продемонстрировав отличный футбол. Рад за нас, мы много работали для достижения этой цели», - передает слова тренера O Jogo.

Напомним, что в первом матче «Бенфика» выиграла со счетом 2:0. В ответном поединке португальский клуб упрочил свое преимущество, победив еще крупнее – 3:0.