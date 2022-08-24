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Лига чемпионов

Луческу: «Динамо» могло пропустить 6-7 голов от «Бенфики»

 
24 Августа 2022 • 06:38 Комментировать
Бенфика
3:0
Динамо Киев
окончен

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о поражении от лиссабонской «Бенфики» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«У нас были громадные проблемы в обороне. Нельзя так много ошибаться. Команда еще не готова играть на таком высоком уровне. «Бенфика» сейчас превосходит «Динамо», мы могли пропустить вообще шесть или семь мячей. Между этими командами большая разница», - передает слова румынского специалиста O Jogo.

«Динамо» без шансов уступило «Бенфике» по сумме двух матчей со счетом 0:5. Теперь киевский коллектив выступит в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Динамо Киев Мирча Луческу
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