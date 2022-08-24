Луческу: «Динамо» могло пропустить 6-7 голов от «Бенфики»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о поражении от лиссабонской «Бенфики» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«У нас были громадные проблемы в обороне. Нельзя так много ошибаться. Команда еще не готова играть на таком высоком уровне. «Бенфика» сейчас превосходит «Динамо», мы могли пропустить вообще шесть или семь мячей. Между этими командами большая разница», - передает слова румынского специалиста O Jogo.

«Динамо» без шансов уступило «Бенфике» по сумме двух матчей со счетом 0:5. Теперь киевский коллектив выступит в Лиге Европы.