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Лига чемпионов

Станкович прокомментировал шокирующий вылет «Црвены Звезды» из Лиги чемпионов

 
24 Августа 2022 • 05:17 Комментировать
Црвена Звезда
2:2
Маккаби Хайфа
окончен

Мы уже сообщали о неудаче сербской «Црвены Звезды», которая вылетела из Лиги чемпионов после того, как допустила ошибку на последней минуте игры и забила в свои ворота. Наставник клуба Деян Станкович, в прошлом выступавший в составе миланского «Интера», прокомментировал произошедшее.

- Должен поздравить соперника, «Маккаби» сыграл организованно и очень сильно с точки зрения физики. Нам этого как раз не хватило, мы утратили энергию, потому и проиграли. Мы уверенно вели в счете, но пропустили один гол, который нарушил настрой команды, подорвал его. Очень жаль, что так случилось, вылетать в таких обстоятельствах - это ужасно, - цитирует Станковича официальный сайт клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Деян Станкович
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