Станкович прокомментировал шокирующий вылет «Црвены Звезды» из Лиги чемпионов

Мы уже сообщали о неудаче сербской «Црвены Звезды», которая вылетела из Лиги чемпионов после того, как допустила ошибку на последней минуте игры и забила в свои ворота. Наставник клуба Деян Станкович, в прошлом выступавший в составе миланского «Интера», прокомментировал произошедшее.

- Должен поздравить соперника, «Маккаби» сыграл организованно и очень сильно с точки зрения физики. Нам этого как раз не хватило, мы утратили энергию, потому и проиграли. Мы уверенно вели в счете, но пропустили один гол, который нарушил настрой команды, подорвал его. Очень жаль, что так случилось, вылетать в таких обстоятельствах - это ужасно, - цитирует Станковича официальный сайт клуба.