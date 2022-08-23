Дурацкий автогол на 90-й минуте оставил «Црвену Звезду» без Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» и «Маккаби» из Хайфы снова провели результативный матч в квалификации Лиги чемпионов. Уже в дебюте Гелор Конга сотряс штангу. На 27-й минуте Александар Пешич практически в упор поразил ворота после паса от лицевой линии. Еще до перерыва Мирко Иванич со средней дистанции вколотил мяч в ближнюю девятку. У гостей Далев Хазиза не смог переиграть голкипера с 11 метров, но в следующей атаке прошел дальний удар Даниэля Сундгрена.

После перерыва Пьер Корню дальним ударом едва не сравнял счет, но за сербов сыграла штанга. Когда все готовились к овертайму, «Црвена Звезда» просто подарила сопернику путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. После прострела в штрафную хозяев одинокий Милан Павков умудрился срезать мяч в свои же ворота - 2:2. «Маккаби» пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.