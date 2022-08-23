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Лига чемпионов

Дурацкий автогол на 90-й минуте оставил «Црвену Звезду» без Лиги чемпионов

 
23 Августа 2022 • 23:59 Комментировать
Црвена Звезда
2:2
Маккаби Хайфа
окончен

«Црвена Звезда» и «Маккаби» из Хайфы снова провели результативный матч в квалификации Лиги чемпионов. Уже в дебюте Гелор Конга сотряс штангу. На 27-й минуте Александар Пешич практически в упор поразил ворота после паса от лицевой линии. Еще до перерыва Мирко Иванич со средней дистанции вколотил мяч в ближнюю девятку. У гостей Далев Хазиза не смог переиграть голкипера с 11 метров, но в следующей атаке прошел дальний удар Даниэля Сундгрена.

После перерыва Пьер Корню дальним ударом  едва не сравнял счет, но за сербов сыграла штанга. Когда все готовились к овертайму, «Црвена Звезда» просто подарила сопернику путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. После прострела в штрафную хозяев одинокий Милан Павков умудрился срезать мяч в свои же ворота - 2:2. «Маккаби» пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Црвена Звезда2:2Маккаби Хайфа
(1:0) Пешич Александар27'  
(2:0) Иванич Мирко43'  
  45'Сундгрен Даниэль (2:1)
  90'Павков Милан (2:2)
Борян МиланЭракович СтрахиняДрагович Александр  45'Милунович НеманьяРодич Милан  73' 84' (Саного Секу ( 84') Канга Каку  39' 53' (Кангва Кингс ( 53') Срнич СлаволюбБукари Осман 84' (Ibrahim Mustapha ( 84') Катай АлександарИванич Мирко  89'Пешич Александар 78' (Павков Милан ( 78')
Запасные: Nikola StankovicОмойджуфано ОхиНиколич ВелькоБен-Набуан Эль-ФардуМитрович СтефанStefan LekovicГобелич МаркоПопович Зоран
Коэн ДжошСундгрен Даниэль  85'Планич БогданГольдберг ШонХазиза ДолевКорню ПьерЛави НетаМохамед Али IIЧери Тьяронн 90' (Гершон Рами ( 90') Пьерро ФранцдиДэвид Дин 72' (Ацили Омер ( 72')
Запасные: Рукавица НикитаМашпати РоиМенахем СунАрад ОфриАбу-Фани МохаммадФукс РойиДахан ОриЛеви МаорYinon EliyahuЧибота Мавис
23 августа. Стадион "Райко Митич".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Маккаби Хайфа
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окончен Виктория Пльзень 2:1 Карабах 2.10 3.30 3.65
окончен Бенфика 3:0 Динамо Киев
окончен Црвена Звезда 2:2 Маккаби Хайфа 1.75 3.85 4.40
24.08  22:00 Трабзонспор ... Копенгаген 2.05 3.60 3.50
24.08  22:00 ПСВ ... Рейнджерс
24.08  22:00 Динамо Загреб ... Будё-Глимт
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