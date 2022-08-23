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Лига чемпионов

Разница в классе - киевское «Динамо» ещё раз уступило «Бенфике»

 
23 Августа 2022 • 23:53 Комментировать
Бенфика
3:0
Динамо Киев
окончен

«Бенфика» и киевское «Динамо» заранее казались парой, где всё было ясно после жеребьёвки. Португальцы выиграли первый матч 2:0 и легко громили противника уже после 45 минут в ответной встрече. Команда из Лиссабона практически не покидала чужую штрафной, но вначале создавала полумоменты. Алехандро Гримальдо со штрафного перебросил стенку и попал в штангу. Гонсалу Рамуш в падении бил через себя метров с семи - в точку, где находился голкипер. А дальше пошли голы.

После розыгрыша углового у дальнего угла вратарской Николас Отаменди пробил головой в щелочку между ближней штангой и голкипером. Александр Сирота, не глядя, играл в сторону своих ворот, и Рафа Силва спокойно их расстрелял, оказавшись в нужном месте. Тут же простенькая контратака, и Давид Нерес легко поразил цель.

После перерыва «Бенфика» успокоилась, только Нерес постоянно коварно бил. У соперника запомнился выстрел с центральной линии Сергея Сидорчука - немного неточно по высоте.

3:0, «Бенфика»  в группе Лиги чемпионов, «Динамо» - в Лиге Европы.

Протокол игры  
Бенфика3:0Динамо Киев
(1:0) Отаменди Николас27'  
(2:0) Силва Рафа40'  
(3:0) Нерес Давид43'  
Влаходимос ОдиссеасЖилберто ЖуниорОтаменди НиколасРодригес Фелипе IIГримальдо АлехандроЗидан Энцо 90' (Бернарду Паулу ( 90') Флорентину 70' (Вайгль Юлиан ( 70') Нерес Давид 70' (Араухо Перейра ( 70') Мариу ЖоауСилва Рафа 70' (Гонсалвеш Диогу ( 70') Рамуш Гонсалу 52' (Муса Петар ( 52'  85')
Запасные: Яремчук РоманШикинью ФранцискуЛейте ЭлтонВертонген ЯнРистич МихайлоБах АлександрСилва Антониу
Бущан ГеоргийКедзёра ТомашЗабарный ИльяСирота АлександрВивчаренко Костянтин 63' (Дубинчак Владислав ( 63') Шапаренко Николай  82'Сидорчук СергейШепелев Владимир 87' (Тымчик Александр ( 87') Караваев АлександрБеседин Артём 63' (Ванат Владислав ( 63') Буяльский Виталий
Запасные: Антюх ДенисБол АнтонБойко ДенисБурда НикитаНещерет РусланOleksandr YatsykКравченко НикитаГармаш Денис
23 августа. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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окончен Виктория Пльзень 2:1 Карабах 2.10 3.30 3.65
окончен Бенфика 3:0 Динамо Киев
окончен Црвена Звезда 2:2 Маккаби Хайфа 1.75 3.85 4.40
24.08  22:00 Трабзонспор ... Копенгаген 2.05 3.60 3.50
24.08  22:00 ПСВ ... Рейнджерс
24.08  22:00 Динамо Загреб ... Будё-Глимт
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