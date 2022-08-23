Разница в классе - киевское «Динамо» ещё раз уступило «Бенфике»

«Бенфика» и киевское «Динамо» заранее казались парой, где всё было ясно после жеребьёвки. Португальцы выиграли первый матч 2:0 и легко громили противника уже после 45 минут в ответной встрече. Команда из Лиссабона практически не покидала чужую штрафной, но вначале создавала полумоменты. Алехандро Гримальдо со штрафного перебросил стенку и попал в штангу. Гонсалу Рамуш в падении бил через себя метров с семи - в точку, где находился голкипер. А дальше пошли голы.

После розыгрыша углового у дальнего угла вратарской Николас Отаменди пробил головой в щелочку между ближней штангой и голкипером. Александр Сирота, не глядя, играл в сторону своих ворот, и Рафа Силва спокойно их расстрелял, оказавшись в нужном месте. Тут же простенькая контратака, и Давид Нерес легко поразил цель.

После перерыва «Бенфика» успокоилась, только Нерес постоянно коварно бил. У соперника запомнился выстрел с центральной линии Сергея Сидорчука - немного неточно по высоте.

3:0, «Бенфика» в группе Лиги чемпионов, «Динамо» - в Лиге Европы.