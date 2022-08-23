«Карабах» выиграл первый тайм в Чехии, но в итоге не попал в Лигу чемпионов

«Виктория» и «Карабах» после нулей в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов не особо стремились раскрываться и в ответной встрече. Гости были активнее в первом тайме и использовали свой шанс. У линии штрафной Филип Озобич принял мяч на грудь и направил его в правый верхний угол. Чехи отыгрались после не лучшей игры на выходе от голкипера, и Ян Копич с подбора пробил по незащищенным воротам. А вскоре прошла еще одна атака «Виктории», Джон Москейра создал момент для Яна Климента, которому осталось переправить мяч в сетку.
В итоге 2:1, «Виктория» в группе Лиги чемпионов, а «Карабах» остановился в шаге от сказки.
Протокол игры
|38'Озобич Филип (0:1)
|(1:1) Копич Ян58'
|(2:1) Климент Ян73'
Штанек Йиндрих•Перница Лудек• 38'Емелка Вацлав• 43'Гавел Милан•Голик Либор•Москейра Джон•Копич Ян•Калвач Лукаш•Буха Павел•Сикора Ян 40'46' (Климент Ян (46'•Ирка Эрик74') •Хори Томаш86' (Дедич Рене (86')
Магомедалиев Шахрудин•Вешович Марко•Мустафазаде Бахлул•Гусейнов Бадави•Байрамов Турал•Гараев Гара•Алмейда Ричард54' (Янкович Марко (54') •Озобич Филип70' (Шейдаев Рамиль (70') •Кади•Ваджи Ибраима81' (Квабена Овусу (81') •Зубир Абделла
23 августа. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).
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