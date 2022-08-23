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Лига чемпионов

«Карабах» выиграл первый тайм в Чехии, но в итоге не попал в Лигу чемпионов

 
23 Августа 2022 • 23:53 Комментировать
Виктория Пльзень
2:1
Карабах
окончен

«Виктория» и «Карабах» после нулей в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов не особо стремились раскрываться и в ответной встрече. Гости были активнее в первом тайме и использовали свой шанс. У линии штрафной Филип Озобич принял мяч на грудь и направил его в правый верхний угол. Чехи отыгрались после не лучшей игры на выходе от голкипера, и Ян Копич с подбора пробил по незащищенным воротам. А вскоре прошла еще одна атака «Виктории»,  Джон Москейра создал момент для Яна Климента, которому осталось переправить мяч в сетку.

В итоге 2:1, «Виктория» в группе Лиги чемпионов, а «Карабах» остановился в шаге от сказки.

Протокол игры  
Виктория Пльзень2:1Карабах
  38'Озобич Филип (0:1)
(1:1) Копич Ян58'  
(2:1) Климент Ян73'  
Штанек ЙиндрихПерница Лудек  38'Емелка Вацлав  43'Гавел МиланГолик ЛиборМоскейра ДжонКопич ЯнКалвач ЛукашБуха ПавелСикора Ян  40' 46' (Климент Ян ( 46'Ирка Эрик 74') Хори Томаш 86' (Дедич Рене ( 86')
Запасные: Тижани Мохамед  74'Н'Диайе МодуЧермак АлешТврдонь МарианЧигак ФилипПиларж ВацлавКадуЕдличка Мартин
Магомедалиев ШахрудинВешович МаркоМустафазаде БахлулГусейнов БадавиБайрамов ТуралГараев ГараАлмейда Ричард 54' (Янкович Марко ( 54') Озобич Филип 70' (Шейдаев Рамиль ( 70') КадиВаджи Ибраима 81' (Квабена Овусу ( 81') Зубир Абделла
Запасные: Гусейнов АббасМамедов РахильИбрахимли ИсмаилРомао ЖулиоГугешашвили Лука  19'Leandro AndradeДжафаргулиев ЭлвинРамазанов АминГурбанлы Муса
23 августа. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).

 

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окончен Виктория Пльзень 2:1 Карабах 2.10 3.30 3.65
окончен Бенфика 3:0 Динамо Киев
окончен Црвена Звезда 2:2 Маккаби Хайфа 1.75 3.85 4.40
24.08  22:00 Трабзонспор ... Копенгаген 2.05 3.60 3.50
24.08  22:00 ПСВ ... Рейнджерс
24.08  22:00 Динамо Загреб ... Будё-Глимт
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