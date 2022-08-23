«Карабах» выиграл первый тайм в Чехии, но в итоге не попал в Лигу чемпионов

«Виктория» и «Карабах» после нулей в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов не особо стремились раскрываться и в ответной встрече. Гости были активнее в первом тайме и использовали свой шанс. У линии штрафной Филип Озобич принял мяч на грудь и направил его в правый верхний угол. Чехи отыгрались после не лучшей игры на выходе от голкипера, и Ян Копич с подбора пробил по незащищенным воротам. А вскоре прошла еще одна атака «Виктории», Джон Москейра создал момент для Яна Климента, которому осталось переправить мяч в сетку.

В итоге 2:1, «Виктория» в группе Лиги чемпионов, а «Карабах» остановился в шаге от сказки.