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​Каземиро – второй после Роналду самый дорогой футболист старше 30 лет

 
20 Августа 2022 • 14:31 Комментировать

Полузащитник Каземиро сменил «Реал» на «Манчестер Юнайтед», решив принять в своей карьере новый вызов. По этому случаю портал transfermarkt сделал любопытную инфографику. В ней были собраны самые дорогие трансферы футболистов в возрасте от 30 лет и старше. Каземиро в этом своеобразном рейтинге занимает второе место с трансферной стоимостью в 70,6 миллиона евро.

Выше идёт только звёздный Криштиану Роналду, за которого в 2018 году «Ювентус» заплатил «Реалу» 117 миллионов евро.

Тройку замыкает Миралем Пьянич – в 2020 году боснийский полузащитник обошёлся «Барселоне» в 60 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Барселона Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Миралем Пьянич Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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