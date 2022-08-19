Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Динамо» Киев хочет сменить место проведения домашних матчей в еврокубках

 
19 Августа 2022 • 07:44 Комментировать
Динамо Киев
0:2
Бенфика
окончен

Киевское «Динамо» собирается поменять место проведения домашних матчей в еврокубках, об этом сообщает журналист Пётр Слонко.

По сообщениям источника, украинская команда намерана сменить стадион ЛКС в Лодзи на домашнюю арену польской «Краковии», вместимость которой составляет порядка 31 тысячи. Причины такого решения пока неизвестны.

Напомним, что «Динамо» добралось до раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где ему противостоит лиссабонская «Бенфика». В первом матче украинский коллектив проиграл португальскому гранду со счетом 0:2. Ответный поединок состоится в Лиссабоне 23 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Августа
07:44 · Лига чемпионов
«Динамо» Киев хочет сменить место проведения домашних матчей в еврокубках
18 Августа
06:30 · Англия. Премьер-лига
Американская футболистка высмеяла Роналду: «В 37 лет сыграю в Лиге чемпионов, а Криштиану - нет» 4
00:06 · Лига чемпионов
«Маккаби» дожал «Црвену Звезду» в результативной перестрелке
00:01 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» без шансов проиграло «Бенфике» 1
17 Августа
21:47 · Лига чемпионов
«Виктория» выстояла под атаками «Карабаха»
21:30 · Лига чемпионов
«Динамо» Киев - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
21:30 · Лига чемпионов
«Маккаби» Хайфа - «Црвена Звезда»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
19:20 · Лига чемпионов
«Карабах» - «Виктория»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:01 · Лига чемпионов
PARI рассказала о фаворитах второго дня раунда плей-офф ЛЧ
08:19 · Лига чемпионов
Ван Бронкхорст оценил шансы «Рейнджерс» пройти ПСВ
07:24 · Лига чемпионов
Классон дал комментарий после победы «Копенгагена» над «Трабзонспором»
00:31 · Лига чемпионов
ПСВ имеет серьёзное статистическое преимущество перед ответным матчем с «Рейнджерс»
00:00 · Лига чемпионов
Гол Классона помог «Копенгагену» обыграть «Трабзонспор»
16 Августа
23:55 · Лига чемпионов
«Рейнджерс» с ПСВ выдали боевую ничью
23:52 · Лига чемпионов
Игра Хайкина на ноль помогла «Будё-Глимту» одолеть загребское «Динамо»
Все новости
Рекомендуем