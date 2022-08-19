«Динамо» Киев хочет сменить место проведения домашних матчей в еврокубках

Киевское «Динамо» собирается поменять место проведения домашних матчей в еврокубках, об этом сообщает журналист Пётр Слонко.

По сообщениям источника, украинская команда намерана сменить стадион ЛКС в Лодзи на домашнюю арену польской «Краковии», вместимость которой составляет порядка 31 тысячи. Причины такого решения пока неизвестны.

Напомним, что «Динамо» добралось до раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где ему противостоит лиссабонская «Бенфика». В первом матче украинский коллектив проиграл португальскому гранду со счетом 0:2. Ответный поединок состоится в Лиссабоне 23 августа.