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Лига чемпионов

«Маккаби» дожал «Црвену Звезду» в результативной перестрелке

 
18 Августа 2022 • 00:06 Комментировать
Маккаби Хайфа
3:2
Црвена Звезда
окончен

«Маккаби» из Хайфы и «Црвена Звезда» провели самый результативный матч дня в Лиге чемпионов, порадовав болельщиков практически четырьмя десятками ударов по воротам. Соответственно и результативность была на уровне.

Хозяева повели после удара Францди Пьерро, но проиграли первый тайм из-за метких попыток Александра Пешича и Каку Канги. Сербы после перерыва отдали инициативу сопернику и поплатились за это, пропустив голы после ударов Пьерро и Чьяронна Чери - 3:2 в пользу «Маккаби». Все решится в Сербии.

Протокол игры  
Маккаби Хайфа3:2Црвена Звезда
(1:0) Пьерро Францди18'  
  27'Пешич Александар (1:1)
  40'Канга Каку (1:2)
(2:2) Пьерро Францди51'  
(3:2) Чери Тьяронн61'  
Коэн ДжошСундгрен ДаниэльПланич БогданГольдберг ШонКорню Пьер 62' (Менахем Сун ( 62'  86') Чери ТьяроннЛави НетаМохамед Али IIХазиза Долев 76' (Абу-Фани Мохаммад ( 76') Пьерро Францди 70' (Рукавица Никита ( 70') Дэвид Дин 63' (Ацили Омер ( 63')
Запасные: Машпати РоиАрад ОфриГершон РамиФукс РойиДахан ОриЛеви МаорYinon EliyahuЧибота Мавис
Борян МиланЭракович СтрахиняМилунович НеманьяДрагович АлександрРодич МиланКангва КингсКанга КакуБукари Осман  46' 60' (Митрович Стефан ( 60') Иванич Мирко 72' (Бен-Набуан Эль-Фарду ( 72') Катай Александар 56' (Срнич Славолюб ( 56') Пешич Александар 72' (Саного Секу ( 72')
Запасные: Nikola StankovicМотика НеманьяОмойджуфано ОхиНиколич ВелькоStefan LekovicГобелич МаркоПопович ЗоранВасильевич Никола
17 августа. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Маккаби Хайфа
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окончен Карабах 0:0 Виктория Пльзень 2.30 3.30 3.25
окончен Динамо Киев 0:2 Бенфика
окончен Маккаби Хайфа 3:2 Црвена Звезда 2.45 3.30 3.00
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