«Маккаби» дожал «Црвену Звезду» в результативной перестрелке

«Маккаби» из Хайфы и «Црвена Звезда» провели самый результативный матч дня в Лиге чемпионов, порадовав болельщиков практически четырьмя десятками ударов по воротам. Соответственно и результативность была на уровне.

Хозяева повели после удара Францди Пьерро, но проиграли первый тайм из-за метких попыток Александра Пешича и Каку Канги. Сербы после перерыва отдали инициативу сопернику и поплатились за это, пропустив голы после ударов Пьерро и Чьяронна Чери - 3:2 в пользу «Маккаби». Все решится в Сербии.