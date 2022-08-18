«Маккаби» дожал «Црвену Звезду» в результативной перестрелке

«Маккаби» из Хайфы и «Црвена Звезда» провели самый результативный матч дня в Лиге чемпионов, порадовав болельщиков практически четырьмя десятками ударов по воротам. Соответственно и результативность была на уровне.
Хозяева повели после удара Францди Пьерро, но проиграли первый тайм из-за метких попыток Александра Пешича и Каку Канги. Сербы после перерыва отдали инициативу сопернику и поплатились за это, пропустив голы после ударов Пьерро и Чьяронна Чери - 3:2 в пользу «Маккаби». Все решится в Сербии.
Протокол игры
|(1:0) Пьерро Францди18'
|27'Пешич Александар (1:1)
|40'Канга Каку (1:2)
|(2:2) Пьерро Францди51'
|(3:2) Чери Тьяронн61'
Коэн Джош•Сундгрен Даниэль•Планич Богдан•Гольдберг Шон•Корню Пьер62' (Менахем Сун (62') • 86'Чери Тьяронн•Лави Нета•Мохамед Али II•Хазиза Долев76' (Абу-Фани Мохаммад (76') •Пьерро Францди70' (Рукавица Никита (70') •Дэвид Дин63' (Ацили Омер (63')
Борян Милан•Эракович Страхиня•Милунович Неманья•Драгович Александр•Родич Милан•Кангва Кингс•Канга Каку•Букари Осман 46'60' (Митрович Стефан (60') •Иванич Мирко72' (Бен-Набуан Эль-Фарду (72') •Катай Александар56' (Срнич Славолюб (56') •Пешич Александар72' (Саного Секу (72')
17 августа. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).
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