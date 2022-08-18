Киевское «Динамо» без шансов проиграло «Бенфике»

Как и предполагалось, «Бенфика» оказалась явным фаворитом в паре с киевским «Динамо» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Лиссабонцы в отличной форме, да и разница в классе ощущается. Уже в дебюте Жилберто Жуниор плотно пробил в ближнюю девятку из пределов штрафной - гол. В ответ Артём Беседин не смог переиграть вратаря, да и вне игры вдобавок. «Бенфика» давила, давила, но могла и пропустить после обводящего удара Виктора Цыганкова метров с 20 - рядом со штангой. Капитан «Динамо» тут же обрезался в передаче назад, короткий пас Давида Нереса, и Гонсалу Рамуш расстрелял ворота - 2:0.

Третья четверть поединка получилась невеселой. Гости начали удерживать счет. Лучший шанс имел Александр Караваев, удар с правого угла вратарской был немедленно блокирован голкипером. Он же с 20 метров целил в дальнюю девятку - парировано.

Ответный матч через неделю, скорее всего, будет формальностью.