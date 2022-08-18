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Лига чемпионов

Киевское «Динамо» без шансов проиграло «Бенфике»

 
18 Августа 2022 • 00:01 Комментировать (1)
Динамо Киев
0:2
Бенфика
окончен

Как и предполагалось, «Бенфика» оказалась явным фаворитом в паре с киевским «Динамо» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Лиссабонцы в отличной форме, да и разница в классе ощущается. Уже в дебюте Жилберто Жуниор плотно пробил в ближнюю девятку из пределов штрафной - гол. В ответ Артём Беседин не смог переиграть вратаря, да и вне игры вдобавок. «Бенфика» давила, давила, но могла и пропустить после обводящего удара Виктора Цыганкова метров с 20 - рядом со штангой. Капитан «Динамо» тут же обрезался в передаче назад, короткий пас Давида Нереса, и Гонсалу Рамуш расстрелял ворота - 2:0.

Третья четверть поединка получилась невеселой. Гости начали удерживать счет. Лучший шанс имел Александр Караваев, удар с правого угла вратарской был немедленно блокирован голкипером. Он же с 20 метров целил в дальнюю девятку - парировано.

Ответный матч через неделю, скорее всего, будет формальностью.

Протокол игры  
Динамо Киев0:2Бенфика
  10'Жилберто Жуниор (0:1)
  37'Рамуш Гонсалу (0:2)
Бущан ГеоргийКедзёра ТомашЗабарный ИльяПопов Денис II 80' (Сирота Александр ( 80') Дубинчак Владислав 63' (Караваев Александр ( 63') Цыганков Виктор 63' (Вивчаренко Костянтин ( 63') Андриевский Александр  40'Шапаренко НиколайШепелев Владимир 74' (Ванат Владислав ( 74') Беседин АртёмБуяльский Виталий
Запасные: Бол АнтонБойко ДенисБурда НикитаТымчик АлександрНещерет РусланOleksandr YatsykКравченко Никита
Влаходимос ОдиссеасЖилберто Жуниор 69' (Бах Александр ( 69') Отаменди НиколасРодригес Фелипе IIГримальдо АлехандроЗидан ЭнцоФлорентинуМариу ЖоауСилва Рафа 84' (Шикинью Франциску ( 84') Рамуш Гонсалу 63' (Яремчук Роман ( 63') Нерес Давид 63' (Араухо Перейра ( 63')
Запасные: Бернарду ПаулуМуса ПетарВайгль ЮлианЛейте ЭлтонВертонген ЯнГонсалвеш ДиогуРистич МихайлоСилва Антониу
17 августа. Стадион "Стадион ЛКС".

 

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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
18 Августа 2022 в 01:28
Не "зарядили" европейцы судейку... Бабло кончилось или своя рубашка ближе к телу?
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окончен Карабах 0:0 Виктория Пльзень 2.30 3.30 3.25
окончен Динамо Киев 0:2 Бенфика
окончен Маккаби Хайфа 3:2 Црвена Звезда 2.45 3.30 3.00
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