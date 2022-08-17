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Лига чемпионов

«Виктория» выстояла под атаками «Карабаха»

 
17 Августа 2022 • 21:47 Комментировать
Карабах
0:0
Виктория Пльзень
окончен

В квалификации плей-офф Лиги чемпионов завершился первый матч. «Виктория» приехала к чемпиону Азербайджана играть на 0:0 и преуспела в этом. Чехи нанесли всего один удар за матч и отстояли нули.

Марко Вешович и Кади могли открывать счет на восьмой минуте, но голкипер выручал. Он же справился с выходом один на один Ибраимы Ваджи. Также был шанс, что падение Кади обернется пенальти, но нет. Абделла Зубир был обязан забивать, но Йиндрих Штанек поймал кураж. И напоследок та де судьба постигла удар Филипа Озобича с линии штрафной.

Ответная игра на следующей неделе.

Протокол игры  
Карабах0:0Виктория Пльзень
Магомедалиев ШахрудинВешович МаркоМустафазаде БахлулГусейнов БадавиБайрамов ТуралГараев ГараЯнкович Марко 73' (Алмейда Ричард ( 73') КадиШейдаев Рамиль 62' (Озобич Филип ( 62') Ваджи Ибраима  66' 73' (Квабена Овусу ( 73') Зубир Абделла
Запасные: Гусейнов АббасМамедов РахильРомао ЖулиоГугешашвили ЛукаLeandro AndradeДжафаргулиев ЭлвинРамазанов АминГурбанлы Муса
Штанек ЙиндрихГейда Лукаш  63'Перница ЛудекЕмелка ВацлавКопич Ян 90' (Голик Либор ( 90') Гавел МиланСикора Ян 71' (Ирка Эрик ( 71') Буха ПавелКалвач ЛукашХори Томаш 71' (Климент Ян ( 71'  81') Москейра Джон  23' 59' (Пиларж Вацлав ( 59')
Запасные: Тижани МохамедН'Диайе МодуЧермак АлешТврдонь МарианЧигак ФилипКадуДедич РенеЕдличка Мартин
17 августа. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Виктория Пльзень
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окончен Карабах 0:0 Виктория Пльзень 2.30 3.30 3.25
Идет 37 минута Динамо Киев 0:1 Бенфика
Идет 37 минута Маккаби Хайфа 1:1 Црвена Звезда 2.45 3.30 3.00
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Сегодня, 17 Августа
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