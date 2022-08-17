«Виктория» выстояла под атаками «Карабаха»

В квалификации плей-офф Лиги чемпионов завершился первый матч. «Виктория» приехала к чемпиону Азербайджана играть на 0:0 и преуспела в этом. Чехи нанесли всего один удар за матч и отстояли нули.

Марко Вешович и Кади могли открывать счет на восьмой минуте, но голкипер выручал. Он же справился с выходом один на один Ибраимы Ваджи. Также был шанс, что падение Кади обернется пенальти, но нет. Абделла Зубир был обязан забивать, но Йиндрих Штанек поймал кураж. И напоследок та де судьба постигла удар Филипа Озобича с линии штрафной.

Ответная игра на следующей неделе.