«Виктория» выстояла под атаками «Карабаха»

В квалификации плей-офф Лиги чемпионов завершился первый матч. «Виктория» приехала к чемпиону Азербайджана играть на 0:0 и преуспела в этом. Чехи нанесли всего один удар за матч и отстояли нули.
Марко Вешович и Кади могли открывать счет на восьмой минуте, но голкипер выручал. Он же справился с выходом один на один Ибраимы Ваджи. Также был шанс, что падение Кади обернется пенальти, но нет. Абделла Зубир был обязан забивать, но Йиндрих Штанек поймал кураж. И напоследок та де судьба постигла удар Филипа Озобича с линии штрафной.
Ответная игра на следующей неделе.
Протокол игры
Магомедалиев Шахрудин•Вешович Марко•Мустафазаде Бахлул•Гусейнов Бадави•Байрамов Турал•Гараев Гара•Янкович Марко73' (Алмейда Ричард (73') •Кади•Шейдаев Рамиль62' (Озобич Филип (62') •Ваджи Ибраима 66'73' (Квабена Овусу (73') •Зубир Абделла
Штанек Йиндрих•Гейда Лукаш• 63'Перница Лудек•Емелка Вацлав•Копич Ян90' (Голик Либор (90') •Гавел Милан•Сикора Ян71' (Ирка Эрик (71') •Буха Павел•Калвач Лукаш•Хори Томаш71' (Климент Ян (71') • 81'Москейра Джон 23'59' (Пиларж Вацлав (59')
17 августа. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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