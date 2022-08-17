Ван Бронкхорст оценил шансы «Рейнджерс» пройти ПСВ

Наставник шотландского «Глазго Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст пообщался с представителями СМИ после первого матча с голландским ПСВ в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Все было очень близко, команды играли на равных. У нас есть хорошие шансы пройти дальше. Нам противостоит хороший соперник, сегодня они доказали свой класс.

Чолак прибавил энергии команды, мы в этом нуждались. Он отметился классным голом, я доволен его игрой», - передает слова специалиста BT Sport.

Добавим, что ответная встреча между командами состоится 24 августа в Голландии.