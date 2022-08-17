Классон дал комментарий после победы «Копенгагена» над «Трабзонспором»

Экс-полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, ныне выступающий за датский «Копенгаген», прокомментировал победу над турецким «Трабзонспором» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Мы провели хороший поединок. Были опасны в нападении и хорошо действовали у своих ворот. Теперь необходимо успешно сыграть на выезде», - приводит слова шведского футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что на своем поле «Копенгаген» выиграл со счетом 2:1. Один из мячей забил Классон.

Ответный поединок противостояния состоится 24 августа в городе Трабзон. Победитель этой пары получит путевку в групповой этап турнира.