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ПСВ имеет серьёзное статистическое преимущество перед ответным матчем с «Рейнджерс»

 
17 Августа 2022 • 00:31 Комментировать
Рейнджерс
2:2
ПСВ
окончен

Голландский ПСВ добыл ничью в Шотландии, что позволяет с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее.

Клубы из Глазго и Эйдховена сыграли 2:2 на поле первых – этот результат явно не на руку «рейнджерам», которые славятся уверенной игрой в родных стенах. Кроме того, по информации Opta, ПСВ проходил дальше в восьми из десяти последних случаев, когда добивался ничейного результата в гостях в первом поединке двухматчевого противостояния в рамках еврокубков.

Ответная встреча ПСВ с «Рейнджерс» состоится 24 августа. Победитель дуэли сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, матчи которого пройдут осенью.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Глазго Рейнджерс Лига Чемпионов
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окончен Копенгаген 2:1 Трабзонспор 2.12 3.40 3.55
окончен Рейнджерс 2:2 ПСВ
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17.08  19:45 Карабах ... Виктория Пльзень 2.25 3.20 3.40
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17.08  22:00 Маккаби Хайфа ... Црвена Звезда 2.60 3.25 2.85
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