ПСВ имеет серьёзное статистическое преимущество перед ответным матчем с «Рейнджерс»

Голландский ПСВ добыл ничью в Шотландии, что позволяет с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее.

Клубы из Глазго и Эйдховена сыграли 2:2 на поле первых – этот результат явно не на руку «рейнджерам», которые славятся уверенной игрой в родных стенах. Кроме того, по информации Opta, ПСВ проходил дальше в восьми из десяти последних случаев, когда добивался ничейного результата в гостях в первом поединке двухматчевого противостояния в рамках еврокубков.

Ответная встреча ПСВ с «Рейнджерс» состоится 24 августа. Победитель дуэли сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, матчи которого пройдут осенью.