Гол Классона помог «Копенгагену» обыграть «Трабзонспор»

«Копенгаген» и «Трабзонспор» провели первый матч финала квалификации Лиги чемпионов. Хорошо нам известный Виктор Классон уже на девятой минуте в подкате замкнул передачу от партнера и открыл счет. Сразу после перерыва подача с правого фланга, перевод мяча дальше, и Лукас Лерагер здорово сыграл на дальней штанге. Гости попытались нарастить давление на чужие ворота и в итоге отыграли один гол. Тасос Бакасетас поразил цель с помощью рикошета от защитника. 2:1, и в этой паре ничего не решено.
Протокол игры
|(1:0) Классон Виктор9'
|(2:0) Лерагер Лукас48'
|79'Бакасетас Тасос (2:1)
Райан Мэтт•Дикс Кевин81' (Йоханнессон Исак-Бергманн (81') •Вавро Денис• 85'Хочолава Давид•Кристансен Виктор•Лерагер Лукас• 35'Зека Карлос•Фальк Расмус89' (Стаменич Марко (89') •Харальдссон Хакон-Арнар68' (Бовинг Виллиам (68') •Биэл Пеп81' (Анкерсен Петер (81') •Классон Виктор
Чакыр Угурджан•Стрюгер-Ларсен Йенс•Денсвил Стефано58' (Бартра Марк (58') •Уго Витор•Элмалы Эврен Эрен•Сиопис Манолис58' (Барди Энис (58') •Куасси Жан 44'46' (Джанини Жорже (46') • 85'Эмюр Абдулкадир89' (Токёз Дорукхан (89') •Бакасетас Тасос• 84'Трезеге•Корнелиус Андреас
16 августа. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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