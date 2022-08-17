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Лига чемпионов

Гол Классона помог «Копенгагену» обыграть «Трабзонспор»

 
17 Августа 2022 • 00:00 Комментировать
Копенгаген
2:1
Трабзонспор
окончен

«Копенгаген» и «Трабзонспор» провели первый матч финала квалификации Лиги чемпионов. Хорошо нам известный Виктор Классон уже на девятой минуте в подкате замкнул передачу от партнера и открыл счет. Сразу после перерыва подача с правого фланга, перевод мяча дальше, и Лукас Лерагер здорово сыграл на дальней штанге. Гости попытались нарастить давление на чужие ворота и в итоге отыграли один гол. Тасос Бакасетас поразил цель с помощью рикошета от защитника. 2:1, и в этой паре ничего не решено.

Протокол игры  
Копенгаген2:1Трабзонспор
(1:0) Классон Виктор9'  
(2:0) Лерагер Лукас48'  
  79'Бакасетас Тасос (2:1)
Райан МэттДикс Кевин 81' (Йоханнессон Исак-Бергманн ( 81') Вавро Денис  85'Хочолава ДавидКристансен ВикторЛерагер Лукас  35'Зека КарлосФальк Расмус 89' (Стаменич Марко ( 89') Харальдссон Хакон-Арнар 68' (Бовинг Виллиам ( 68') Биэл Пеп 81' (Анкерсен Петер ( 81') Классон Виктор
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханКарамоко МамудуElias Jelert KristensenЛунд Йенсен ВальдемарБабакар ХоумаАмоо АкинкунмиМукайру Пол
Чакыр УгурджанСтрюгер-Ларсен ЙенсДенсвил Стефано 58' (Бартра Марк ( 58') Уго ВиторЭлмалы Эврен ЭренСиопис Манолис 58' (Барди Энис ( 58') Куасси Жан  44' 46' (Джанини Жорже ( 46'  85') Эмюр Абдулкадир 89' (Токёз Дорукхан ( 89') Бакасетас Тасос  84'ТрезегеКорнелиус Андреас
Запасные: Taha AltikardesХасполат ДогуканГедикли ЭмреханЭрдоган ЮсуфMuhammet TepeКаплан АхметджанKerem SenМорадаоглу Каган
16 августа. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

 

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окончен Копенгаген 2:1 Трабзонспор 2.12 3.40 3.55
окончен Рейнджерс 2:2 ПСВ
окончен Будё-Глимт 1:0 Динамо Загреб
17.08  19:45 Карабах ... Виктория Пльзень 2.25 3.20 3.40
17.08  22:00 Динамо Киев ... Бенфика
17.08  22:00 Маккаби Хайфа ... Црвена Звезда 2.60 3.25 2.85
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