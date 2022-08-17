Гол Классона помог «Копенгагену» обыграть «Трабзонспор»

«Копенгаген» и «Трабзонспор» провели первый матч финала квалификации Лиги чемпионов. Хорошо нам известный Виктор Классон уже на девятой минуте в подкате замкнул передачу от партнера и открыл счет. Сразу после перерыва подача с правого фланга, перевод мяча дальше, и Лукас Лерагер здорово сыграл на дальней штанге. Гости попытались нарастить давление на чужие ворота и в итоге отыграли один гол. Тасос Бакасетас поразил цель с помощью рикошета от защитника. 2:1, и в этой паре ничего не решено.