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Лига чемпионов

«Рейнджерс» с ПСВ выдали боевую ничью

 
16 Августа 2022 • 23:55 Комментировать
Рейнджерс
2:2
ПСВ
окончен

«Рейнджерс» и ПСВ провели упорный матч в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Несмотря на результативный футбол, большую часть поединка соперника играли при равном счете. В первом тайме Ибрагим Сангаре открыл счет, но шотландцы тут же отыгрались (Антони-Мирко Чолак). Уже хозяева вели после меткого удара Тома Лоуренса на 70-й минуте, а Армандо Обиспо вскоре отыграл этот мяч - 2:2. Все решится в следующий вторник.

Протокол игры  
Рейнджерс2:2ПСВ
  37'Сангаре Ибрахим (0:1)
(1:1) Чолак Антонио-Мирко40'  
(2:1) Лоуренс Том70'  
  78'Обиспо Армандо (2:2)
Маклафилин ДжонТавернье ДжеймсГолдсон Коннор  57'Сэндс ДжеймсБаришич БорнаЛандстрем ДжонДэвис Стивен 71' (Камара Глен ( 71') Лоуренс ТомТильман Малик 71' (Райт Скотт ( 71') Чолак Антонио-МиркоКент Райан
Запасные: Макгрегор АлланЙылмаз РыдванМаккрори РоббиМатондо РаббиДжек РайанАрфилд СкоттДивайн АдамКинг ЛеонСакала ФэшнМорелос Альфредо
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо АндреОбиспо Армандо  50' 79' (Брэнтуэйт Джерред ( 79') Макс ФилиппСангаре ИбрахимВерман ЙоэйГутьеррес ЭрикСайбари Исмаэль  68'Де Йонг Люк  53'Гакпо Коди
Запасные: Дроммел ЙоэлЛюккассен ДеррикВатерман БойВан Гинкел МаркоСимонс ХавиМвене ФилиппОппегорд ФредрикБакайоко ЖоанТиль ГусSavio
16 августа. Стадион "Айброкс".

 

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окончен Копенгаген 2:1 Трабзонспор 2.12 3.40 3.55
окончен Рейнджерс 2:2 ПСВ
окончен Будё-Глимт 1:0 Динамо Загреб
17.08  19:45 Карабах ... Виктория Пльзень 2.25 3.20 3.40
17.08  22:00 Динамо Киев ... Бенфика
17.08  22:00 Маккаби Хайфа ... Црвена Звезда 2.60 3.25 2.85
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