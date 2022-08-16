«Рейнджерс» с ПСВ выдали боевую ничью

«Рейнджерс» и ПСВ провели упорный матч в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Несмотря на результативный футбол, большую часть поединка соперника играли при равном счете. В первом тайме Ибрагим Сангаре открыл счет, но шотландцы тут же отыгрались (Антони-Мирко Чолак). Уже хозяева вели после меткого удара Тома Лоуренса на 70-й минуте, а Армандо Обиспо вскоре отыграл этот мяч - 2:2. Все решится в следующий вторник.
Протокол игры
|37'Сангаре Ибрахим (0:1)
|(1:1) Чолак Антонио-Мирко40'
|(2:1) Лоуренс Том70'
|78'Обиспо Армандо (2:2)
Маклафилин Джон•Тавернье Джеймс•Голдсон Коннор• 57'Сэндс Джеймс•Баришич Борна•Ландстрем Джон•Дэвис Стивен71' (Камара Глен (71') •Лоуренс Том•Тильман Малик71' (Райт Скотт (71') •Чолак Антонио-Мирко•Кент Райан
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре•Обиспо Армандо 50'79' (Брэнтуэйт Джерред (79') •Макс Филипп•Сангаре Ибрахим•Верман Йоэй•Гутьеррес Эрик•Сайбари Исмаэль• 68'Де Йонг Люк• 53'Гакпо Коди
16 августа. Стадион "Айброкс".
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