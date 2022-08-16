«Рейнджерс» с ПСВ выдали боевую ничью

«Рейнджерс» и ПСВ провели упорный матч в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Несмотря на результативный футбол, большую часть поединка соперника играли при равном счете. В первом тайме Ибрагим Сангаре открыл счет, но шотландцы тут же отыгрались (Антони-Мирко Чолак). Уже хозяева вели после меткого удара Тома Лоуренса на 70-й минуте, а Армандо Обиспо вскоре отыграл этот мяч - 2:2. Все решится в следующий вторник.