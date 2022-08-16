Игра Хайкина на ноль помогла «Будё-Глимту» одолеть загребское «Динамо»

В Лиге чемпионов завершаются первые матчи стадии плей-офф квалификации. В Норвегии «Будё-Глимт» принимал загребское «Динамо» и переиграл соперника по количеству моментов, один из которых стал голевым. На 37-й минуте Амаль Пеллегрино без помех пробил головой по воротам после подачи с правого фланга - 1:0. Ответный матч через неделю.
Голкипер Никита Хайкин восстановился после повреждения, вышел в старте и отыграл на ноль.
Протокол игры
|(1:0) Пеллегрино Амаль37'
Хайкин Никита•Сампстед Альфонс•Амундсен Исак•Хейбротен Мариус•Вембангомо Брис•Ветлесен Уго•Хаген Элиас81' (Грёнбек Альберт (81') •Салтнес Ульрик•Мугиша Джоэл81' (Кумсан Джилберт (81') •Сальвесен Ларс-Йорген68' (Эспейор Рунар (68') •Пеллегрино Амаль
Ливакович Доминик•Ристовски Стефан•Шутало Бошко•Лауритсен Расмус•Любичич Роберт•Адеми Ариян•Мишич Йосип• 52'Шпикич Дарио46' (Иванушец Лука (46') •Батурина Мартин77' (Гояк Амер (77') •Оршич Мислав69' (Эмрели Махир (69') •Дрмич Йосип46' (Петкович Бруно (46')
16 августа. Стадион "Аспмира Стадион" (Будё).
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