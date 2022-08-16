Игра Хайкина на ноль помогла «Будё-Глимту» одолеть загребское «Динамо»

В Лиге чемпионов завершаются первые матчи стадии плей-офф квалификации. В Норвегии «Будё-Глимт» принимал загребское «Динамо» и переиграл соперника по количеству моментов, один из которых стал голевым. На 37-й минуте Амаль Пеллегрино без помех пробил головой по воротам после подачи с правого фланга - 1:0. Ответный матч через неделю.

Голкипер Никита Хайкин восстановился после повреждения, вышел в старте и отыграл на ноль.