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Лига чемпионов

Игра Хайкина на ноль помогла «Будё-Глимту» одолеть загребское «Динамо»

 
16 Августа 2022 • 23:52 Комментировать
Будё-Глимт
1:0
Динамо Загреб
окончен

В Лиге чемпионов завершаются первые матчи стадии плей-офф квалификации. В Норвегии «Будё-Глимт» принимал загребское «Динамо» и переиграл соперника по количеству моментов, один из которых стал голевым. На 37-й минуте Амаль Пеллегрино без помех пробил головой по воротам после подачи с правого фланга - 1:0. Ответный матч через неделю.

Голкипер Никита Хайкин восстановился после повреждения, вышел в старте и отыграл на ноль.

Протокол игры  
Будё-Глимт1:0Динамо Загреб
(1:0) Пеллегрино Амаль37'  
Хайкин НикитаСампстед АльфонсАмундсен ИсакХейбротен МариусВембангомо БрисВетлесен УгоХаген Элиас 81' (Грёнбек Альберт ( 81') Салтнес УльрикМугиша Джоэл 81' (Кумсан Джилберт ( 81') Сальвесен Ларс-Йорген 68' (Эспейор Рунар ( 68') Пеллегрино Амаль
Запасные: Конрадсен АндресЛунд Юлиан ФайеFredrik SjovoldХеберг-Ветти ГеутеСёрли СондреАндерсен МаркусХьераннсен-Скёу Аск
Ливакович ДоминикРистовски СтефанШутало БошкоЛауритсен РасмусЛюбичич РобертАдеми АриянМишич Йосип  52'Шпикич Дарио 46' (Иванушец Лука ( 46') Батурина Мартин 77' (Гояк Амер ( 77') Оршич Мислав 69' (Эмрели Махир ( 69') Дрмич Йосип 46' (Петкович Бруно ( 46')
Запасные: Марин АнтониоМенало ЛукаЗагорац ДаниэльПерич ДиноДилавер Эмир  87'Бочкай ПетарТолич МаркоМохаррами Садех
16 августа. Стадион "Аспмира Стадион" (Будё).

 

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окончен Рейнджерс 2:2 ПСВ
окончен Будё-Глимт 1:0 Динамо Загреб
17.08  19:45 Карабах ... Виктория Пльзень 2.25 3.20 3.40
17.08  22:00 Динамо Киев ... Бенфика
17.08  22:00 Маккаби Хайфа ... Црвена Звезда 2.60 3.25 2.85
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