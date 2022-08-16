Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 25 августа в Стамбуле

Стала известна дата проведения жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА объявил, что мероприятие пройдёт 25 августа в Турции в городе Стамбул, где в конце следующего сезона также состоится финал турнира. Напомним, решающий матч Лиги чемпионов в Стамбуле должен был состояться в 2020 и 2021 году, но в обоих случаях был перенесён в другие города из-за коронавируса.

В ходе жеребьёвки также будет определён лучший игрок Европы 2022 года. Список претендентов пока не был объявлен. В прошлом году награду забрал полузащитник «Челси» Жоржиньо, который выиграл Лигу чемпионов и Евро-2020.

Напомним, что по решению УЕФА российские клубы в следующем розыгрыше еврокубков принимать участие не будут.