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Лига чемпионов

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 25 августа в Стамбуле

 
16 Августа 2022 • 14:49 Комментировать

Стала известна дата проведения жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА объявил, что мероприятие пройдёт 25 августа в Турции в городе Стамбул, где в конце следующего сезона также состоится финал турнира. Напомним, решающий матч Лиги чемпионов в Стамбуле должен был состояться в 2020 и 2021 году, но в обоих случаях был перенесён в другие города из-за коронавируса.

В ходе жеребьёвки также будет определён лучший игрок Европы 2022 года. Список претендентов пока не был объявлен. В прошлом году награду забрал полузащитник «Челси» Жоржиньо, который выиграл Лигу чемпионов и Евро-2020.

Напомним, что по решению УЕФА российские клубы в следующем розыгрыше еврокубков принимать участие не будут.

 

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