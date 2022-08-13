​Мерсон предлагает усадить за мониторы ВАР бывших футболистов

Экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон предложил вариант, который, по его мнению, улучшит работу системы ВАР. По мнению Мерсона, у мониторов должны работать бывшие футболисты.

«Почему нельзя платить бывшим футболистам за то, чтобы они сидели и наблюдали за игрой? Те люди, которые сейчас работают в качестве ВАР, неправильно принимают решения. А бывшие футболисты хорошо понимают футбол. При этом многие из них сидят без работы», - высказался Мерсон в эфире программы Football Daily.

Стоит сказать, что внедрение системы ВАР не свело на нет споры по поводу судейских решений. Временами арбитры все равно принимают ошибочные решения, несмотря на помощь ВАР.