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Лига чемпионов

​Мерсон предлагает усадить за мониторы ВАР бывших футболистов

13 Августа 2022 • 16:20 Комментировать

Экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон предложил вариант, который, по его мнению, улучшит работу системы ВАР. По мнению Мерсона, у мониторов должны работать бывшие футболисты.

«Почему нельзя платить бывшим футболистам за то, чтобы они сидели и наблюдали за игрой? Те люди, которые сейчас работают в качестве ВАР, неправильно принимают решения. А бывшие футболисты хорошо понимают футбол. При этом многие из них сидят без работы», - высказался Мерсон в эфире программы Football Daily.

Стоит сказать, что внедрение системы ВАР не свело на нет споры по поводу судейских решений. Временами арбитры все равно принимают ошибочные решения, несмотря на помощь ВАР.

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Евро-Футбол.Ру,
Пол Мерсон вар
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