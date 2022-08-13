Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Мбаппе: «Выбирать между Месси и Роналду – это как выбирать между папой и мамой»

13 Августа 2022 • 15:35 Комментировать (1)

Талантливый форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на извечный вопрос – Криштиану Роналду или Лионель Месси?

«Кого из них я предпочитаю? Это как выбирать между папой и мамой. Невозможно. «Золотой мяч» ассоциируется с битвой между Лео и Криштиану. Эти двое такие жадные, что они затмили всех! Они так долго делили этот приз. Оглядываясь назад, могу назвать эту битву сумасшедшей», - слова Мбаппе приводит Goal.com.

Напомним, что Криштиану Роналду попал в список претендентов на «Золотой мяч» в 2022 году, а Лионель Месси – нет. При этом португалец не входит в список фаворитов на получение награды. Главным претендентом считается Карим Бензема.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Августа
16:20 · Лига чемпионов
​Мерсон предлагает усадить за мониторы ВАР бывших футболистов
15:35 · Лига чемпионов
​Мбаппе: «Выбирать между Месси и Роналду – это как выбирать между папой и мамой» 1
02:18 · Лига чемпионов
Источник: Роналду не входит в топ-20 претендентов на «Золотой мяч»
12 Августа
16:42 · Лига чемпионов
​Месси и Роналду не попали в список из 15 лучших игроков прошлого сезона по версии УЕФА
15:51 · Лига чемпионов
​Бензема, Куртуа и де Брёйне – в номинации на приз лучшему футболисту года
15:44 · Лига чемпионов
​Анчелотти, Гвардиола и Клопп претендуют на приз лучшему тренеру года 2
11:42 · Лига чемпионов
Капелло назвал фаворита Лиги чемпионов
11 Августа
15:46 · Лига чемпионов
​Егор Пруцев высказался после трансфера в «Црвену Звезду»
11:01 · Лига чемпионов
Как «Реал» разделался с «Айнтрахтом» - видео видео
08:28 · Лига чемпионов
Трапп оценил игру «Айнтрахта» в матче с «Реалом»
08:01 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва назвал главную цель «Манчестер Сити»
07:04 · Лига чемпионов
Вальверде отметил игру Каземиро в Суперкубке УЕФА
06:43 · Лига чемпионов
Каземиро: «В «Реале» нет неприкасаемых игроков»
06:37 · Лига чемпионов
Куртуа: «Реал» мог забить больше голов «Айнтрахту»
03:36 · Лига чемпионов
Джо Коул прокомментировал успех «Реала»
Все новости
Рекомендуем