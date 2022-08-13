​Мбаппе: «Выбирать между Месси и Роналду – это как выбирать между папой и мамой»

Талантливый форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на извечный вопрос – Криштиану Роналду или Лионель Месси?

«Кого из них я предпочитаю? Это как выбирать между папой и мамой. Невозможно. «Золотой мяч» ассоциируется с битвой между Лео и Криштиану. Эти двое такие жадные, что они затмили всех! Они так долго делили этот приз. Оглядываясь назад, могу назвать эту битву сумасшедшей», - слова Мбаппе приводит Goal.com.

Напомним, что Криштиану Роналду попал в список претендентов на «Золотой мяч» в 2022 году, а Лионель Месси – нет. При этом португалец не входит в список фаворитов на получение награды. Главным претендентом считается Карим Бензема.