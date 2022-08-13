Источник: Роналду не входит в топ-20 претендентов на «Золотой мяч»

Криштиану Роналду попал в тридцатку номинантов на престижную награду, но вряд ли сможет побороться за победу.

Такого мнения придерживается издание Goal, составившее рейтинг главных претендентов на основе недавно обнародованного официального списка.

Наивысшими шансами получить «Золотой мяч» располагает лидер «Реала» Карим Бензема. Второй претендент – Садио Мане, летом перешедший из «Ливерпуля» в «Баварию». Замыкает тройку главных соискателей Мохамед Салах из всё того же «Ливерпуля». Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски – четвёртый, Килиан Мбаппе из «ПСЖ» – пятый.

Место в топ-10 также нашлось Винисиусу Жуниору, Луке Модричу, Кевину де Брёйне, Тибо Куртуа и Филу Фодену. Роналду – вне двадцатки основных кандидатов.