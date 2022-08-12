​Анчелотти, Гвардиола и Клопп претендуют на приз лучшему тренеру года

Объявлены три претендента на звание лучшего тренера года по версии УЕФА. В финальный шорт-лист по результатам голосования участвовавших в еврокубках клубов и журналистов попали Карло Анчелотти из «Реала», Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и Юрген Клопп из «Ливерпуля».

Награда найдёт своего обладателя 25 августа во время церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Пресс-служба УЕФА также назвала трёх тренеров, которые заняли места с четвёртого по шестое. Это Оливер Гласнер из «Айнтрахта», Унаи Эмери из «Вильярреала» и Жозе Моуринью из «Ромы».

Фаворитом на получение награды считается Карло Анчелотти, под руководством которого «Реал» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.