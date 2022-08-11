​Егор Пруцев высказался после трансфера в «Црвену Звезду»

19-летний полузащитник Данил Пруцев подписал четырёхлетний контракт с «Црвеной Звездой». После трансфера россиянин дал комментарий.

«Црвена Звезда» - большой клуб, который знает вся Европа. Я счастлив стать частью красно-белой семьи. Хочу выиграть здесь как можно больше трофеев и мечтаю сыграть в Лиге чемпионов. Думаю, это подходящее место для того, чтобы обучаться и прогрессировать.

Горжусь тем, что буду работать под руководством Деяна Станковича. Помню его гол с центра поля в ворота «Шальке», - сказал Пруцев, чьи слова приводит пресс-служба «Црвены Звезды».

Отметим, что Егор Пруцев является братом игрока «Спартака» Данила Пруцева.