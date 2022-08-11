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Трапп оценил игру «Айнтрахта» в матче с «Реалом»

11 Августа 2022 • 08:28 Комментировать

Страж ворот франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп пообщался с представителями СМИ после матча за суперкубок УЕФА против мадридского «Реала». Немецкий коллектив потерпел поражение со счетом 0:2.

«Айнтрахт» проиграл в этом матче, но мы горды своим выступлением. Мы проиграли лучшей команде Европы. В прошедшей встрече наша команда выглядела достаточно солидно», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Матч прошел в городе Хельсинки и завершился уверенной победой «Реала». Голами за «королевский» клуб отметились защитник Давид Алаба и нападающий Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт Кевин Трапп
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