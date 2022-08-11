Вальверде отметил игру Каземиро в Суперкубке УЕФА

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде выделил игру полузащитника Каземиро в прошедшем поединке против франкфуртского «Айнтрахта» (2:0) за суперкубок УЕФА.

«Из всех участников матча мне бы хотелось выделить Каземиро. Его огромная заслуга в том, какой контроль мяча был у нас в прошедшей игре. Он останавливал большинство атак соперника. Не просто так его признали лучшим футболистом матча. Теперь мы движемся дальше, впереди нас ждет тяжелый сезон», - передает слова Федерико клубное ТВ «сливочных».

Напомним, что забитыми мячами в составе мадридского гранда отметились защитник Давид Алаба и центрфорварда Карим Бензема.