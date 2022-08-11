Каземиро: «В «Реале» нет неприкасаемых игроков»

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Каземиро высказался о выборе стартового состава тренерским штабом после встречи с немецким «Айнтрахтом». «Сливочные» одолели франкфуртский коллектив со счетом 2:0 и стали обладателями суперкубка УЕФА.

«В «Реале» нет понятия «неприкасаемый игрок». Карло Анчелотти всегда делает ставку на тех футболистов, кто находится в лучшем состоянии на момент матча», - передает слова бразильского хавбека El Partidazo de COPE.

Поединок за суперкубок УЕФА состоялся в городе Хельсинки и завершился «сухой» победой «Реала» со счетом 2:0. Голами отметились защитник Давид Алаба и форвард Карим Бензема.