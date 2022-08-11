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Лига чемпионов

Макманаман: «Бензема невероятен»

11 Августа 2022 • 02:35 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что в финале Суперкубка Европы мадридский «Реал» забил два безответных мяча в ворота немецкого «Айнтрахта». Один из них записал на свой счет француз Карим Бензема, который обошел по количеству голов за «Реал» Рауля Гонсалеса и вышел на второе место. Бывший футболист «Реала» Стив Макманаман высоко ценит усилия Бензема.

- Он невероятен. Выше него в иерархии только Криштиану Роналду - и это так многое говорит о нем! Он забил это количество за 610 матчей, он заслуживает аплодисменты, - цитирует Макманамана BBC Sport.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года, ранее он защищал цвета «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Стив Макманаман
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