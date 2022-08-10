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Лига чемпионов

Бензема вышел на единоличное второе место по количеству голов за «Реал»

10 Августа 2022 • 23:52 Комментировать (1)

В финском Хельсинки проходит матч за Суперкубок Европы, мадридский «Реал», обладатель Лиги чемпионов, сражается с немецким «Айнтрахтом», выигравшим в минувшем сезоне Лигу Европы. В первом тайме Давид Алаба вывел испанский клуб вперед, а во второй половине встречи свой дежурный гол забил Карим Бензема.

Он стал для француза 324-м в составе «Реала», и Бензема вышел на чистое второе место в списке бомбардиров клуба, опередив Рауля с 323-мя голами. Лидирует же в этом списке, конечно же, Криштиану Роналду, у него 450 голов.

Следить за событиями матча между «Реалом» и «Айнтрахтом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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