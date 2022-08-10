Андронов дал прогноз на матч «Реал» - «Айнтрахт»

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от поединка за суперкубок Европы между мадридским «Реалом» и франкфуртским «Айнтрахтом».

«Реал» понимает, что проигрывать такому сопернику он не имеет права. Я уверен в победе «Реала», причем думаю, что она будет не очень сложной», - приводятся слова Андронова на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что поединок за суперкубок УЕФА состоится в среду, 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Реал» является победителем Лиги чемпионов минувшего сезона, а «Айнтрахт» стал триумфатором Лиги Европы.