Уткин удивлён провалом «Ференцвароша»

Оглушительным домашним поражением завершился поход венгерского «Ференцвароша» к групповому раунду Лиги чемпионов - команда российского специалиста Станислава Черчесова потерпела неудачу в матче с «Карабахом». Теперь венгерский чемпион попробует пробиться в Лигу Европы.

Известный телекомментатор Василий Уткин поделился своим мнением о неудаче Черчесова. По словам Уткина, он был уверен, что «Ференцварош» выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов.

- Я собирался болеть за эту команду в групповом турнире ЛЧ. Не знаю, чего ей не хватило. Это просто еще раз показывает, как сложен путь в ЛЧ через квалификацию. Искренне надеюсь, что у Черчесова и его нынешней команды будет ещё один шанс, - поделился Уткин в своем телеграм-канале.