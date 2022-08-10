Все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

По итогам ответных матчей третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов определены все пары плей-офф отборочной стадии турнира.
Путь сильнейших:
«Динамо» Киев (Украина) – «Бенфика» (Португалия)
«Рейнджерс» (Шотландия) – ПСВ (Голландия)
Путь чемпионов:
«Копенгаген» (Дания) – «Трабзонспор» (Турция)
«Маккаби» Хайфа (Израиль) – «Црвена Звезда» (Сербия)
«Карабах» (Азербайджан) - «Виктория» (Чехия)
«Будё-Глимт» (Норвегия) – «Динамо» Загреб (Хорватия)
Матчи плей-офф состоятся 16 и 23 августа.
Реклама
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Жальгирис
|
1:1
|
Будё-Глимт
|
|
окончен
|
Виктория Пльзень
|
2:1
|
Шериф
|
1.52
4.05
6.90
|
окончен
|
Пюник
|
0:2
|
Црвена Звезда
|
|
окончен
|
Аполлон
|
2:0
|
Маккаби Хайфа
|
|
окончен
|
Митьюлланд
|
1:3
|
Бенфика
|
|
окончен
|
Динамо Загреб
|
4:2
|
Лудогорец
|
|
окончен
|
Ференцварош
|
1:3
|
Карабах
|
2.10
3.55
3.50
|
окончен после доп. времени
|
ПСВ
|
3:2
|
Монако
|
2.35
3.75
3.00
|
окончен после доп. времени
|
Штурм
|
1:2
|
Динамо Киев
|
|
окончен
|
Рейнджерс
|
3:0
|
Унион Сент-Жиллуаз
|