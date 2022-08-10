ПСВ чудом спасся в игре с «Монако» и победил в овертайме

В центральном матче вторника за выход в плей-офф Лиги чемпионов бились ПСВ и «Монако». Первая встреча завершилась со счетом 1:1. А в ответной была драма. Голландцы выиграли стартовый тайм благодаря голу Йоэля Велтмана. Полузащитник Александр Головин был заменен на 53-й минуте, и тут же его команда забила, Гильермо Марипан восстановил паритет, а Виссам Бен-Йеддер вывел вперед коллектив из Лиги 1. Гости не дотерпели всего несколько минут, и Эрик Гутьеррес перевел игру в овертайм, где ПСВ во второй раз за матч выручил каркас ворот, а Люк де Йонг вырвал для эйндховенцев победу – 3:2.
В следующей стадии ПСВ сыграет против «Рейнджерс».
Протокол игры
|(1:0) Верман Йоэй21'
|58'Марипан Гильермо (1:1)
|70'Бен-Йеддер Виссам (1:2)
|(2:2) Гутьеррес Эрик89'
|(3:2) Де Йонг Люк109'
Бенитес Вальтер•Мвене Филипп77' (Бакайоко Жоан (77') •Тезе Джордан•Обиспо Армандо 85'88' (Ван Гинкел Марко (88') •Макс Филипп77' (Оппегорд Фредрик (77') •Сангаре Ибрахим• 23'Тиль Гус 7'65' (Гутьеррес Эрик (65') •Верман Йоэй107' (Брэнтуэйт Джерред (107') •Сайбари Исмаэль65' (Рамальо Андре (65') • 120'Де Йонг Люк•Гакпо Коди
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон• 78'Дисаси Аксель•Марипан Гильермо• 120'Якобс Исмаил53' (Кайо Энрике (53') •Минамино Такуми68' (Желсон Мартиньш (68') •Фофана Юссуф•Матазо Элио 89'106' (Лукас Жан (106') •Головин Александр 36'53' (Дьятта Крепен (53') •Бен-Йеддер Виссам82' (Диоп Софьян (82') •Фолланд Кевин46' (Эмболо Брель (46')
09 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).