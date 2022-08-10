ПСВ чудом спасся в игре с «Монако» и победил в овертайме

В центральном матче вторника за выход в плей-офф Лиги чемпионов бились ПСВ и «Монако». Первая встреча завершилась со счетом 1:1. А в ответной была драма. Голландцы выиграли стартовый тайм благодаря голу Йоэля Велтмана. Полузащитник Александр Головин был заменен на 53-й минуте, и тут же его команда забила, Гильермо Марипан восстановил паритет, а Виссам Бен-Йеддер вывел вперед коллектив из Лиги 1. Гости не дотерпели всего несколько минут, и Эрик Гутьеррес перевел игру в овертайм, где ПСВ во второй раз за матч выручил каркас ворот, а Люк де Йонг вырвал для эйндховенцев победу – 3:2.

В следующей стадии ПСВ сыграет против «Рейнджерс».