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Лига чемпионов

ПСВ чудом спасся в игре с «Монако» и победил в овертайме

10 Августа 2022 • 00:13 Комментировать
ПСВ
3:2
Монако
окончен после доп. времени

В центральном матче вторника за выход в плей-офф Лиги чемпионов бились ПСВ и «Монако». Первая встреча завершилась со счетом 1:1. А в ответной была драма. Голландцы выиграли стартовый тайм благодаря голу Йоэля Велтмана. Полузащитник Александр Головин был заменен на 53-й минуте, и тут же его команда забила, Гильермо Марипан восстановил паритет, а Виссам Бен-Йеддер вывел вперед коллектив из Лиги 1. Гости не дотерпели всего несколько минут, и Эрик Гутьеррес перевел игру в овертайм, где ПСВ во второй раз за матч выручил каркас ворот, а Люк де Йонг вырвал для эйндховенцев победу – 3:2.

В следующей стадии ПСВ сыграет против «Рейнджерс».

Протокол игры  
ПСВ3:2Монако
(1:0) Верман Йоэй21'  
  58'Марипан Гильермо (1:1)
  70'Бен-Йеддер Виссам (1:2)
(2:2) Гутьеррес Эрик89'  
(3:2) Де Йонг Люк109'  
Бенитес ВальтерМвене Филипп 77' (Бакайоко Жоан ( 77') Тезе ДжорданОбиспо Армандо  85' 88' (Ван Гинкел Марко ( 88') Макс Филипп 77' (Оппегорд Фредрик ( 77') Сангаре Ибрахим  23'Тиль Гус  7' 65' (Гутьеррес Эрик ( 65') Верман Йоэй 107' (Брэнтуэйт Джерред ( 107') Сайбари Исмаэль 65' (Рамальо Андре ( 65'  120') Де Йонг ЛюкГакпо Коди
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойХувер Ки-ДжанаСимонс ХавиЛедесма РичардSavio
Нюбель АлександрСкардовелли Вандерсон  78'Дисаси АксельМарипан Гильермо  120'Якобс Исмаил 53' (Кайо Энрике ( 53') Минамино Такуми 68' (Желсон Мартиньш ( 68') Фофана ЮссуфМатазо Элио  89' 106' (Лукас Жан ( 106') Головин Александр  36' 53' (Дьятта Крепен ( 53') Бен-Йеддер Виссам 82' (Диоп Софьян ( 82') Фолланд Кевин 46' (Эмболо Брель ( 46')
Запасные: Магасса СунгутуАгилар РубенЛьенар ЯннМатсима КрисленДидийон ТомасАклиоче Махнес
09 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСВ Люк Де Йонг
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окончен Аполлон 2:0 Маккаби Хайфа
окончен Митьюлланд 1:3 Бенфика
окончен Динамо Загреб 4:2 Лудогорец
окончен Ференцварош 1:3 Карабах 2.10 3.55 3.50
окончен после доп. времени ПСВ 3:2 Монако 2.35 3.75 3.00
окончен после доп. времени Штурм 1:2 Динамо Киев
окончен Рейнджерс 3:0 Унион Сент-Жиллуаз
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