Киевское «Динамо» в овертайме выбило «Штурм» из Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» провело четвёртый официальный матч в 2022 году. В гостях у «Штурма» украинские футболисты не смогли удержать запас в один мяч и пропустили после вертикальной атаки и удара Расмуса Хёйлуннна. Матч был равным, но австрийцы почаще угрожали воротам. Как и в противостоянии с «Фенербахче» снова был овертайм, и киевляне опять доминировали. Константин Вичаренко забил ключевой гол, а Виктор Цыганков уже в формате 11 на 10 поставил точку - 2:1!
В плей-офф квалификации «Динамо» сыграет против «Бенфики».
Протокол игры
|(1:0) Хёйлунн Расмус27'
|97'Вивчаренко Костянтин (1:1)
|112'Цыганков Виктор (1:2)
Зибенхандль Йорг•Газибегович Юсуф•Аффенгрубер Давид•Вютрих Грегори• 105'Данте Амаду102' (Демаку Весель (102') •Горенц-Станкович Йон 11'102' (Шнегг Давид (102') •Хирлендер Штефан102' (Mohammed Fuseini (102') •Прасс Александр• 111'Хорват Томи84' (Ланг Кристоф (84') •Саркария Манприт 90' 105'• 105'Хёйлунн Расмус75' (Любич Иван (75')
Бущан Георгий• 118'Кедзёра Томаш71' (Караваев Александр (71') • 100'Забарный Илья•Сирота Александр•Дубинчак Владислав71' (Вивчаренко Костянтин (71') •Шапаренко Николай•Сидорчук Сергей• 90'Шепелев Владимир82' (Гармаш Денис (82'• 93'Андриевский Александр99') •Буяльский Виталий•Цыганков Виктор• 116'Беседин Артём75' (Ванат Владислав (75') 105'
09 августа. Стадион "Merkur-Arena".