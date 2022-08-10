Киевское «Динамо» в овертайме выбило «Штурм» из Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» провело четвёртый официальный матч в 2022 году. В гостях у «Штурма» украинские футболисты не смогли удержать запас в один мяч и пропустили после вертикальной атаки и удара Расмуса Хёйлуннна. Матч был равным, но австрийцы почаще угрожали воротам. Как и в противостоянии с «Фенербахче» снова был овертайм, и киевляне опять доминировали. Константин Вичаренко забил ключевой гол, а Виктор Цыганков уже в формате 11 на 10 поставил точку - 2:1!

В плей-офф квалификации «Динамо» сыграет против «Бенфики».