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Лига чемпионов

Киевское «Динамо» в овертайме выбило «Штурм» из Лиги чемпионов

10 Августа 2022 • 00:03 Комментировать
Штурм
1:2
Динамо Киев
окончен после доп. времени

Киевское «Динамо» провело четвёртый официальный матч в 2022 году. В гостях у «Штурма» украинские футболисты не смогли удержать запас в один мяч и пропустили после вертикальной атаки и удара Расмуса Хёйлуннна. Матч был равным, но австрийцы почаще угрожали воротам. Как и в противостоянии с «Фенербахче» снова был овертайм, и киевляне опять доминировали. Константин Вичаренко забил ключевой гол, а Виктор Цыганков уже в формате 11 на 10 поставил точку - 2:1!

В плей-офф квалификации «Динамо» сыграет против «Бенфики».

Протокол игры  
Штурм1:2Динамо Киев
(1:0) Хёйлунн Расмус27'  
  97'Вивчаренко Костянтин (1:1)
  112'Цыганков Виктор (1:2)
Зибенхандль ЙоргГазибегович ЮсуфАффенгрубер ДавидВютрих Грегори  105'Данте Амаду 102' (Демаку Весель ( 102') Горенц-Станкович Йон  11' 102' (Шнегг Давид ( 102') Хирлендер Штефан 102' (Mohammed Fuseini ( 102') Прасс Александр  111'Хорват Томи 84' (Ланг Кристоф ( 84') Саркария Манприт  90'  105'  105'Хёйлунн Расмус 75' (Любич Иван ( 75')
Запасные: Компош ПаульШютценауэр ТобиасКронбергер ЛукаВельс МоритцДжулиани КристоферШендль СандроОроз Алоис
Бущан Георгий  118'Кедзёра Томаш 71' (Караваев Александр ( 71'  100') Забарный ИльяСирота АлександрДубинчак Владислав 71' (Вивчаренко Костянтин ( 71') Шапаренко НиколайСидорчук Сергей  90'Шепелев Владимир 82' (Гармаш Денис ( 82'  93'Андриевский Александр 99') Буяльский ВиталийЦыганков Виктор  116'Беседин Артём 75' (Ванат Владислав ( 75'  105')
Запасные: Бол АнтонБойко ДенисБурда НикитаТымчик АлександрНещерет РусланOleksandr YatsykКравченко Никита
09 августа. Стадион "Merkur-Arena".

 

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Штурм Динамо Киев
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окончен Аполлон 2:0 Маккаби Хайфа
окончен Митьюлланд 1:3 Бенфика
окончен Динамо Загреб 4:2 Лудогорец
окончен Ференцварош 1:3 Карабах 2.10 3.55 3.50
окончен после доп. времени ПСВ 3:2 Монако 2.35 3.75 3.00
окончен после доп. времени Штурм 1:2 Динамо Киев
окончен Рейнджерс 3:0 Унион Сент-Жиллуаз
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