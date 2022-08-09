Люк де Йонг снова в ударе - забил мяч своим фирменным ударом головой на 110-й минуте матча

В матче между «ПСВ» и «Монако» решается, кто из этих двух привычно играющих в Лиге чемпионов клубов пройдет дальше, а для кого выступления в самом престижном турнире Старого Света завершатся уже сегодня.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 2:2, это случилось после того, как и в первом матче не было выявлено победителя. Арбитр назначил дополнительное время и на 110-й минуте игры Люк де Йонг, вернувшийся в «ПСВ» из «Барселоны», сделал то, к чему он давно приучил всех своих поклонников.

Вышедший на замену Йохан Бакайоко навесил на угол вратарской площади, где чувствующий себя как орел в небе де Йонг ударом головой с отскоком от земли играючи расправился с голкипером «Монако» Александром Нюбелем.

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