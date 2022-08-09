«Рейнджерс» разгромил «Унион» и прорвался в плей-офф квалификации

Скромный бельгийский «Унион» обыграл «Рейнджерс» в первом квалификационном матче данной стадии Лиги чемпионов (2:0), но сегодня проявил себя с худшей стороны. «Выскочки» смогли лишь дважды пробить по воротам за 90 минут, а сами пропустили трижды. Шотландцы победили 3:0 и прошли дальше благодаря метким ударам Джеймса Тавернье, Антонио-Мирко Чолака и Малика Тильмана. Их соперник определяется в паре ПСВ – «Монако».