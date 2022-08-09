«Рейнджерс» разгромил «Унион» и прорвался в плей-офф квалификации

Скромный бельгийский «Унион» обыграл «Рейнджерс» в первом квалификационном матче данной стадии Лиги чемпионов (2:0), но сегодня проявил себя с худшей стороны. «Выскочки» смогли лишь дважды пробить по воротам за 90 минут, а сами пропустили трижды. Шотландцы победили 3:0 и прошли дальше благодаря метким ударам Джеймса Тавернье, Антонио-Мирко Чолака и Малика Тильмана. Их соперник определяется в паре ПСВ – «Монако».
Протокол игры
|(1:0) Тавернье Джеймс45'
|(2:0) Чолак Антонио-Мирко58'
|(3:0) Тильман Малик79'
Маклафилин Джон•Тавернье Джеймс•Сэндс Джеймс 38'79' (Дэвис Бен II (79') •Голдсон Коннор•Баришич Борна• 90'Арфилд Скотт64' (Матондо Рабби (64') •Ландстрем Джон87' (Камара Глен (87') •Лоуренс Том• 75'Тильман Малик•Чолак Антонио-Мирко 45'80' (Морелос Альфредо (80') •Кент Райан
Морис Антони• 45'Ross Sykes 39'84' (Эккерт Айенса Деннис (84') •Бёрджесс Кристиан•Siebe van der Heyden•Ниукоп Барт77' (Франсуа Гийом (77') •Loic Lapoussin•Теума Тедди•Амани Жан• 75'Senne Lynen87' (Пуэртас Кэмерон (87') •Саймон Адингра• 55'Ванзейр Данте
09 августа. Стадион "Айброкс".