«Бенфика» снова одолела «Мидтьюлланд»

«Мидтьюлланд» имел мало шансов на то, чтобы пройти «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов, особенно после разгрома в матче недельной давности. Датчане у себя дома ничего не смогли поделать с соперником. Энцо Зидан и Перейра Араухо обеспечили португальцам хороший задел, но Пионе Систо добавил интриги. Впрочем, в концовке Диогу Гонсалвеш обеспечил победу, а Эдвард Чилуфя отыграл один мяч, но ВАР его отменил.

«Бенфика» была сильнее со счётом 3:1 и ждёт победителя в паре «Динамо» Киев – «Штурм».