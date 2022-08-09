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Лига чемпионов

«Бенфика» снова одолела «Мидтьюлланд»

09 Августа 2022 • 22:41 Комментировать
Митьюлланд
1:3
Бенфика
окончен

«Мидтьюлланд» имел мало шансов на то, чтобы пройти «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов, особенно после разгрома в матче недельной давности. Датчане у себя дома ничего не смогли поделать с соперником. Энцо Зидан и Перейра Араухо обеспечили португальцам хороший задел, но Пионе Систо добавил интриги. Впрочем, в концовке Диогу Гонсалвеш обеспечил победу, а Эдвард Чилуфя отыграл один мяч, но ВАР его отменил.

«Бенфика» была сильнее со счётом 3:1 и ждёт победителя в паре «Динамо» Киев – «Штурм».

Протокол игры  
Митьюлланд1:3Бенфика
  23'Зидан Энцо (0:1)
  56'Араухо Перейра (0:2)
(1:2) Систо Пионе63'  
  88'Гонсалвеш Диогу (1:3)
Олафссон Элиас-РафнДалсгор ХенрикJose FerreiraТюкосен МадсАндерссон ЙоэльРафаэль Онедика  69'Феррейра Эвандер 46' (Серенсен Оливер ( 46') Паулиньо VI 87' (Дюр Николас ( 87') Дрейер Андерс 70' (Брумадо Жуниор ( 70') Каба Сори 70' (Исаксен Густав ( 70') Систо Пионе 77' (Чилуфя Эдвард ( 77')
Запасные: ШарлесОустед ДавидСвятченко ЭрикPablo OrtizГартенманн СтефанЛинн Виктор
Влаходимос ОдиссеасЖилберто Жуниор 76' (Бах Александр ( 76') Отаменди НиколасРодригес Фелипе IIГримальдо АлехандроЗидан ЭнцоФлорентинуШикинью Франциску 79' (Гонсалвеш Диогу ( 79') Силва Рафа  40' 46' (Араухо Перейра ( 46') Мариу Жоау 89' (Морейра Диегу ( 89') Рамуш Гонсалу  29' 46' (Яремчук Роман ( 46')
Запасные: Алмейда АндреБернарду ПаулуМуса ПетарВайгль ЮлианЛейте ЭлтонВертонген ЯнСилва Антониу
09 августа. Стадион "Cepheus Park Randers".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Мидтъюлланд
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окончен Динамо Загреб 4:2 Лудогорец
окончен Ференцварош 1:3 Карабах 2.10 3.55 3.50
Идет 77 минута ПСВ 1:2 Монако 2.35 3.75 3.00
Идет 79 минута Штурм 1:0 Динамо Киев
Идет 61 минута Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз
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