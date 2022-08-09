«Бенфика» снова одолела «Мидтьюлланд»

«Мидтьюлланд» имел мало шансов на то, чтобы пройти «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов, особенно после разгрома в матче недельной давности. Датчане у себя дома ничего не смогли поделать с соперником. Энцо Зидан и Перейра Араухо обеспечили португальцам хороший задел, но Пионе Систо добавил интриги. Впрочем, в концовке Диогу Гонсалвеш обеспечил победу, а Эдвард Чилуфя отыграл один мяч, но ВАР его отменил.
«Бенфика» была сильнее со счётом 3:1 и ждёт победителя в паре «Динамо» Киев – «Штурм».
Протокол игры
|23'Зидан Энцо (0:1)
|56'Араухо Перейра (0:2)
|(1:2) Систо Пионе63'
|88'Гонсалвеш Диогу (1:3)
Олафссон Элиас-Рафн•Далсгор Хенрик•Jose Ferreira•Тюкосен Мадс•Андерссон Йоэль•Рафаэль Онедика• 69'Феррейра Эвандер46' (Серенсен Оливер (46') •Паулиньо VI87' (Дюр Николас (87') •Дрейер Андерс70' (Брумадо Жуниор (70') •Каба Сори70' (Исаксен Густав (70') •Систо Пионе77' (Чилуфя Эдвард (77')
Влаходимос Одиссеас•Жилберто Жуниор76' (Бах Александр (76') •Отаменди Николас•Родригес Фелипе II•Гримальдо Алехандро•Зидан Энцо•Флорентину•Шикинью Франциску79' (Гонсалвеш Диогу (79') •Силва Рафа 40'46' (Араухо Перейра (46') •Мариу Жоау89' (Морейра Диегу (89') •Рамуш Гонсалу 29'46' (Яремчук Роман (46')
09 августа. Стадион "Cepheus Park Randers".